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Брэдли Купер открыто флиртовал с актрисой Аной де Армас

Брэдли Купер открыто флиртовал с актрисой Аной де Армас, которая сыграла одну из главных ролей в фильме «007: Не время умирать». На одной из вечеринок знаменитости были весьма увлечены разговором друг с другом и покинули мероприятие вместе.
Брэдли Купер открыто флиртовал с актрисой Аной де Армас

Брэдли Купер в последнее время часто притягивает внимание прессы из-за своих любовных похождений. Недавно в Сети активно обсуждали его развод с моделью Ириной Шейк, который по слухам состоялся из-за слишком близких отношений с его партнершей по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой. Актер и певица эту версию отвергают.

На вечеринке в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе звезды попали в кадр к вездесущим папарацци. Сообщается, что знаменитости были так поглощены беседой, что не замечали ничего вокруг. Гостям вечеринки показалось, что оба остались весьма довольны друг другом. Об этом говорит и тот факт, что они покинули мероприятие вместе, воспользовавшись запасным выходом. При этом Брэдли Купер не упустил шанса приобнять Ану де Армас. На снимках, которые попали в Сеть, видно, что собеседники с удовольствием проводят время.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:30

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