Юрий Стоянов рассказал о напряженных съёмках сериала «Марлен»





Стоянов исполняет главную роль, а также активно принимает участие в создании телесериала. В соответствии со словами артиста, ролей подобного метража он ранее не имел., – описывает Юрий Стоянов съёмки сериала «Марлен».Герой, профессионал собственного дела, вынужден раскрывать преступления в сфере шоу-бизнеса. Ради достижения правды, персонаж Стоянова вынужден погрузиться в «грязные секреты» людей, которые относят себя к богеме.