Юрий Стоянов рассказал о напряженных съёмках сериала «Марлен»
Юрий Стоянов рассказал о съёмках в новом многосерийном проекте «Марлен». В соответствии с задумкой создателей ленты, герою ироничного детектива придётся столкнуться с «грязными секретами» представителей шоу-бизнеса.
Стоянов исполняет главную роль, а также активно принимает участие в создании телесериала. В соответствии со словами артиста, ролей подобного метража он ранее не имел.
«Свыше 75 съёмочных дней. Всегда процесс идёт порядка 12 ч и предусмотрен лишь 1 перерыв! Данная роль не оставляет времени полежать, перекурить либо выпить чаю. Работа очень сложная и тяжелая, однако, с иной стороны, крайне интересная», – описывает Юрий Стоянов съёмки сериала «Марлен».
Герой, профессионал собственного дела, вынужден раскрывать преступления в сфере шоу-бизнеса. Ради достижения правды, персонаж Стоянова вынужден погрузиться в «грязные секреты» людей, которые относят себя к богеме.
Стоянов исполняет главную роль, а также активно принимает участие в создании телесериала. В соответствии со словами артиста, ролей подобного метража он ранее не имел.
«Свыше 75 съёмочных дней. Всегда процесс идёт порядка 12 ч и предусмотрен лишь 1 перерыв! Данная роль не оставляет времени полежать, перекурить либо выпить чаю. Работа очень сложная и тяжелая, однако, с иной стороны, крайне интересная», – описывает Юрий Стоянов съёмки сериала «Марлен».
Герой, профессионал собственного дела, вынужден раскрывать преступления в сфере шоу-бизнеса. Ради достижения правды, персонаж Стоянова вынужден погрузиться в «грязные секреты» людей, которые относят себя к богеме.