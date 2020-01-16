АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Юрий Стоянов рассказал о напряженных съёмках сериала «Марлен»

Юрий Стоянов рассказал о съёмках в новом многосерийном проекте «Марлен». В соответствии с задумкой создателей ленты, герою ироничного детектива придётся столкнуться с «грязными секретами» представителей шоу-бизнеса.

Стоянов исполняет главную роль, а также активно принимает участие в создании телесериала. В соответствии со словами артиста, ролей подобного метража он ранее не имел.

«Свыше 75 съёмочных дней. Всегда процесс идёт порядка 12 ч и предусмотрен лишь 1 перерыв! Данная роль не оставляет времени полежать, перекурить либо выпить чаю. Работа очень сложная и тяжелая, однако, с иной стороны, крайне интересная», – описывает Юрий Стоянов съёмки сериала «Марлен».

Герой, профессионал собственного дела, вынужден раскрывать преступления в сфере шоу-бизнеса. Ради достижения правды, персонаж Стоянова вынужден погрузиться в «грязные секреты» людей, которые относят себя к богеме.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Гарри перестал общаться с близкими…
Юрий Стоянов рассказал о напряженных съёмках сериала…
Учёные рассказали о причине боязни женщинами мужчин с…
«Живой Кен» Родриго Алвес рассказал, почему решил пройти операцию по смене…
Сотрудники ФБР смогли взломать iPhone 11 Pro Max с помощью девайса…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева раскритиковала план Путина по поводу увеличения…
Отмечающий 86-летие актер Василий Лановой живет с третьей супругой Ириной Купченко почти 50…
Кроссовер Ford Mustang Mach-E поделится своими технологиями с электро-минивэном…
"Брак трещит по швам”: Айза Анохина заявила, что Гуф мешает ей создать…
Компания Toyota приступила к испытаниям новой версии внедорожника…
Лолита Милявская отреагировала на отставку правительства поеданием консервы из…
Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus…
Максим Дунаевский объявил о разводе с Мариной…
Ученые: Дети, матери которых работали в декрете, в будущем становятся более…
Клим Шипенко объяснил успех комедии…
Компания Suzuki обновила бюджетный кроссовер Vitara…
Ким Кардашьян призналась в использовании корректирующего…
Водородный седан Toyota Mirai II поколения привезли в…
Владимир Машков возмущен решением организаторов, не включивших фильм «Дылда» в число номинантов на…
Google собирается отказаться от приложений…
Сергей Гармаш не выполнил обещание установить памятник на могиле Нины…
Ученые из США доказали пользу обезжиренного молока для сохранения…
Биологи обнаружили новый вид червей, поедающих кости…
В России выросла стоимость внедорожника Chevrolet…
Медики рассказали о пользе плодов…
Porsche показала 718 Boxster и Cayman GTS с новым…
«Сынок, почему ты уезжаешь?»: Дочь Алексея Ягудина "отчитала" отца, сидевшего в детской…
Астрофизики нашли разгадку тайны гигантской катастрофы в Млечном…
Просмотреть все новости