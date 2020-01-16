Сотрудники ФБР смогли взломать iPhone 11 Pro Max с помощью девайса GrayKey





По информации иностранных СМИ, ФБР разблокировало iPhone 11 Pro Max от Apple без помощи специалистов в рамках расследования кражи и злоупотребления паспортом со стороны подозреваемого Бариса Али Коха. Хотя он был заблокирован и защищен паролем, эксперты задействовали устройство GrayKey.Этот инструмент для криминалистической экспертизы данных позволил правоохранительным органам нарушить протоколы безопасности iPhone в целях извлечения информации о фигуранте дела. Сложившаяся ситуация вызвала вопросы о том, почему агентство требует от компании помощи в получении доступа к двум старым моделям линейки, которые связаны со стрельбой на военной базе в США.Известно, что на прошлой неделе ФБР обратилось к Apple с просьбой в «разблокировке» iPhone 5 и iPhone 7, принадлежащих Мохаммеду Саиду Альшамрани. Он являлся кадетом ВВС Саудовской Аравии, которого обвинили в убийстве трех моряков и ранении восьми других во время нападения на военно-морской аэродром в городе Пенсакола в штате Флорида. Сотрудникам спецслужбы удалось провести обыск в квартире террориста, в которой были обнаружены вышеописанные телефоны.