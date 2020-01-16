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Сотрудники ФБР смогли взломать iPhone 11 Pro Max с помощью девайса GrayKey

Смартфоны линейки iPhone от Apple славятся своей защищенностью от хакерских атак и взлома. Однако, сотрудники ФБР смогли получить доступ к модели 11 Pro Max с помощью девайса GrayKey.

По информации иностранных СМИ, ФБР разблокировало iPhone 11 Pro Max от Apple без помощи специалистов в рамках расследования кражи и злоупотребления паспортом со стороны подозреваемого Бариса Али Коха. Хотя он был заблокирован и защищен паролем, эксперты задействовали устройство GrayKey.

Этот инструмент для криминалистической экспертизы данных позволил правоохранительным органам нарушить протоколы безопасности iPhone в целях извлечения информации о фигуранте дела. Сложившаяся ситуация вызвала вопросы о том, почему агентство требует от компании помощи в получении доступа к двум старым моделям линейки, которые связаны со стрельбой на военной базе в США.

Известно, что на прошлой неделе ФБР обратилось к Apple с просьбой в «разблокировке» iPhone 5 и iPhone 7, принадлежащих Мохаммеду Саиду Альшамрани. Он являлся кадетом ВВС Саудовской Аравии, которого обвинили в убийстве трех моряков и ранении восьми других во время нападения на военно-морской аэродром в городе Пенсакола в штате Флорида. Сотрудникам спецслужбы удалось провести обыск в квартире террориста, в которой были обнаружены вышеописанные телефоны.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30

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