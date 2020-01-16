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Принц Гарри перестал общаться с близкими друзьями

В последние несколько лет жизненные обстоятельства принца Гарри очень изменились. Приближенные к герцогу Сассекскому сообщают, что он вынужден был ограничить все контакты с близкими друзьями.

До начала отношений с Меган Маркл он был очень активным участником социальной жизни. Зарубежная пресса часто обвиняла принца Гарри в легкомыслии — молодой человек имел скандальную репутацию любителя вечеринок. Очень часто на светские мероприятия внук королевы Великобритании Елизаветы II приходил в компании многочисленных друзей. Из-за общения с Меган Маркл отношения младшего сына принца Уэльского Чарльза с близким окружением резко испортилось. Беременность супруги принца Гарри положила начало его отстранения от друзей.

За некоторое время до появления сына Арчи он поменял номер мобильного телефона и перестал общаться с окружением. По словам бывшего друга герцога Сассекского, все расстроены и очень обижены на него из-за случившегося. Член королевской семьи предпочел не ставить в известность о том, как с ним можно связаться. Инсайдер задаёт резонный вопрос: поступают ли подобным образом с друзьями? Однако абсолютно все знают, что семейная жизнь построена на том, чтобы заботиться о своей семье. Однако при этом не стоит отказываться от многолетней дружбы. Бизнес-эксперты единогласно считают, что герцогине Сассекской удастся стать финансово независимой от королевской семьи. О сотрудничестве с ней мечтают многие модные бренды.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:58

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