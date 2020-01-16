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"Брак трещит по швам”: Айза Анохина заявила, что Гуф мешает ей создать семью

Айза Анохина обвинила Гуфа в том, что он мешает ей создать семью. Блогер считает, что из-за бывшего мужа ее брак “трещит по швам”, о чем она сообщила в Instagram.

Айза Анохина эмоционально отреагировала на известие о том, что ее экс-супруг Гуф вызвал на поединок дзюдоиста Дмитрия Носова. В своем посте блогер призналась, что в личных сообщениях многие подписчики просят ее вмешаться и даже вернуться к музыканту. На это она ответила, что своим постоянным незримым присутствием рэпер испортил ее жизнь и повесил ярлык “вечной бывшей”. Также знаменитость рассказала о происходящем в семье, отметив, что ее брак “трещит по швам”.

Айза Анохина подтвердила, что поддерживает дружеские отношения с Гуфом и благодарит его за сына, но возвращаться к нему не планирует. Блогер разочаровалась в нем как в мужчине и давно не любит, в чем откровенно призналась.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:11

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