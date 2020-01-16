Компания Toyota приступила к испытаниям новой версии внедорожника Fortuner
Компания Toyota проводит испытания новой версии кроссовера Fortuner. Авто будет показано широкой аудитории весной 2020 года, а пока пребывает на дорожных тестах.
Актуальное поколение модели производится с 2015-го, ввиду чего поклонники бренда уже какое-то время ожидают обновления продукта. На распространённых снимках фотошпионов можно оценить корпус авто под камуфляжем. При этом отдельные изменения экстерьера заметны, невзирая на графическую защиту. К примеру, фронтальная часть получила бампер более сложной конструкции, обновление решётки радиатора и новый дизайн оптики.
Задняя часть корпуса авто на сегодня может похвастаться исключительно новыми фонарями. В отношении новинки данных пока крайне мало, но специалисты рынка ожидают применения передовых технологий в системах авто и возможностях контроля. Предположительно, силовая гамма не получит существенных изменений. Покупателям доступны два двигателя. Одни имеет объём 2,7 л при мощности 166 «лошадей», а второй - 2,8 л на 177 л.с. В паре с ними могут работать 5-секционная механическая трансмиссия либо 6-диапазонный «автомат». Система полного привода имеется во всех сборках. Стоимость авто нового поколения станет известна перед началом реализации. На сегодня в РФ начальную сборку новинки можно приобрести за 2,17 млн рублей. Максимальная сборка предлагается за 3,03 млн рублей.
Актуальное поколение модели производится с 2015-го, ввиду чего поклонники бренда уже какое-то время ожидают обновления продукта. На распространённых снимках фотошпионов можно оценить корпус авто под камуфляжем. При этом отдельные изменения экстерьера заметны, невзирая на графическую защиту. К примеру, фронтальная часть получила бампер более сложной конструкции, обновление решётки радиатора и новый дизайн оптики.
Задняя часть корпуса авто на сегодня может похвастаться исключительно новыми фонарями. В отношении новинки данных пока крайне мало, но специалисты рынка ожидают применения передовых технологий в системах авто и возможностях контроля. Предположительно, силовая гамма не получит существенных изменений. Покупателям доступны два двигателя. Одни имеет объём 2,7 л при мощности 166 «лошадей», а второй - 2,8 л на 177 л.с. В паре с ними могут работать 5-секционная механическая трансмиссия либо 6-диапазонный «автомат». Система полного привода имеется во всех сборках. Стоимость авто нового поколения станет известна перед началом реализации. На сегодня в РФ начальную сборку новинки можно приобрести за 2,17 млн рублей. Максимальная сборка предлагается за 3,03 млн рублей.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:08