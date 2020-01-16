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Лолита Милявская отреагировала на отставку правительства поеданием консервы из банки

Знаменитая артистка Лолита Милявская показала в социальной сети Instagram, как она относится к отставке правительства РФ. Она записала видеоролик, в котором ест консервы из банки и уверяет, что в ее жизни от этого мало что изменится.
Лолита Милявская отреагировала на отставку правительства поеданием консервы из банки

Соответствующее заявление об отставке правительства накануне сделал премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев, после заявления президента страны Владимира Путина. Лолита Милявская всегда отличалась соей неординарностью в образе и характере, вот и на этот раз удивила своих подписчиков. Эпатажная звезда сняла видео, на котором ужинает у себя на кухне «картошечкой в мундире» и шпротным паштетом. «Все мои друзья и коллеги сказали мне, что правительство ушло в отставку, а я стою на кухне и ем картошечку вареную и что-то выковыриваю из банки. Я подумала, что купила шпроты, а это какая-то масса. Короче, не знаю, хорошо это или плохо, но я как ела, так и буду есть. А вы?» - комментирует свое видео певица.

Многие знакомые и поклонники поддержали мнение Лолиты Милявской о том, что их жизнь не изменится после отставки правительства. Также фолловеры написали звезде, что шпротный паштет относится к продуктам, тяжелым для печени.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:04

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