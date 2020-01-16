Лолита Милявская отреагировала на отставку правительства поеданием консервы из банки

Соответствующее заявление об отставке правительства накануне сделал премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев, после заявления президента страны Владимира Путина. Лолита Милявская всегда отличалась соей неординарностью в образе и характере, вот и на этот раз удивила своих подписчиков. Эпатажная звезда сняла видео, на котором ужинает у себя на кухне «картошечкой в мундире» и шпротным паштетом.- комментирует свое видео певица.Многие знакомые и поклонники поддержали мнение Лолиты Милявской о том, что их жизнь не изменится после отставки правительства. Также фолловеры написали звезде, что шпротный паштет относится к продуктам, тяжелым для печени.