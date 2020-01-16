Лолита Милявская отреагировала на отставку правительства поеданием консервы из банки
Знаменитая артистка Лолита Милявская показала в социальной сети Instagram, как она относится к отставке правительства РФ. Она записала видеоролик, в котором ест консервы из банки и уверяет, что в ее жизни от этого мало что изменится.
Соответствующее заявление об отставке правительства накануне сделал премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев, после заявления президента страны Владимира Путина. Лолита Милявская всегда отличалась соей неординарностью в образе и характере, вот и на этот раз удивила своих подписчиков. Эпатажная звезда сняла видео, на котором ужинает у себя на кухне «картошечкой в мундире» и шпротным паштетом. «Все мои друзья и коллеги сказали мне, что правительство ушло в отставку, а я стою на кухне и ем картошечку вареную и что-то выковыриваю из банки. Я подумала, что купила шпроты, а это какая-то масса. Короче, не знаю, хорошо это или плохо, но я как ела, так и буду есть. А вы?» - комментирует свое видео певица.
Многие знакомые и поклонники поддержали мнение Лолиты Милявской о том, что их жизнь не изменится после отставки правительства. Также фолловеры написали звезде, что шпротный паштет относится к продуктам, тяжелым для печени.
Соответствующее заявление об отставке правительства накануне сделал премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев, после заявления президента страны Владимира Путина. Лолита Милявская всегда отличалась соей неординарностью в образе и характере, вот и на этот раз удивила своих подписчиков. Эпатажная звезда сняла видео, на котором ужинает у себя на кухне «картошечкой в мундире» и шпротным паштетом. «Все мои друзья и коллеги сказали мне, что правительство ушло в отставку, а я стою на кухне и ем картошечку вареную и что-то выковыриваю из банки. Я подумала, что купила шпроты, а это какая-то масса. Короче, не знаю, хорошо это или плохо, но я как ела, так и буду есть. А вы?» - комментирует свое видео певица.
Многие знакомые и поклонники поддержали мнение Лолиты Милявской о том, что их жизнь не изменится после отставки правительства. Также фолловеры написали звезде, что шпротный паштет относится к продуктам, тяжелым для печени.
ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:04