Максим Дунаевский объявил о разводе с Мариной Рождественской





Максим Дунаевский стал участником программы «Судьба человека». В ходе беседы с ведущим он рассказал, что разводится с седьмой женой Мариной Рождественской. Несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте, супруги прожили вместе двадцать лет. На данный момент они общаются, даже пишут друг другу о том, что скучают, но продолжать совместный быт не могут. Такое продолжительное время в браке Дунаевский считает для себя невероятным.Композитор вспомнил, что начало их отношений было очень ярким. Они познакомились, когда ему было 54, а Рождественской всего 25. Общая дочь Полина уже закончила школу. Девушка раскрыла в себе актерский талант и поступила в Щепкинское театральное училище. Она попробовала свои силы в постановке «Алые паруса». Такую же профессию выбрала и Мария, дочь Рождественской от предыдущего брака, которую Дунаевский удочерил. Актриса состоит в труппе Государственного Академического Малого Театра.