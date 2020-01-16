АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Максим Дунаевский объявил о разводе с Мариной Рождественской

Максим Дунаевский объявил о разводе с Мариной Рождественской. Пара была в браке на протяжении двадцати лет, в нем родилась совместная дочь.
Максим Дунаевский объявил о разводе с Мариной Рождественской

Максим Дунаевский стал участником программы «Судьба человека». В ходе беседы с ведущим он рассказал, что разводится с седьмой женой Мариной Рождественской. Несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте, супруги прожили вместе двадцать лет. На данный момент они общаются, даже пишут друг другу о том, что скучают, но продолжать совместный быт не могут. Такое продолжительное время в браке Дунаевский считает для себя невероятным.

Композитор вспомнил, что начало их отношений было очень ярким. Они познакомились, когда ему было 54, а Рождественской всего 25. Общая дочь Полина уже закончила школу. Девушка раскрыла в себе актерский талант и поступила в Щепкинское театральное училище. Она попробовала свои силы в постановке «Алые паруса». Такую же профессию выбрала и Мария, дочь Рождественской от предыдущего брака, которую Дунаевский удочерил. Актриса состоит в труппе Государственного Академического Малого Театра.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Гарри перестал общаться с близкими…
Юрий Стоянов рассказал о напряженных съёмках сериала…
Учёные рассказали о причине боязни женщинами мужчин с…
«Живой Кен» Родриго Алвес рассказал, почему решил пройти операцию по смене…
Сотрудники ФБР смогли взломать iPhone 11 Pro Max с помощью девайса…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева раскритиковала план Путина по поводу увеличения…
Отмечающий 86-летие актер Василий Лановой живет с третьей супругой Ириной Купченко почти 50…
Кроссовер Ford Mustang Mach-E поделится своими технологиями с электро-минивэном…
"Брак трещит по швам”: Айза Анохина заявила, что Гуф мешает ей создать…
Компания Toyota приступила к испытаниям новой версии внедорожника…
Лолита Милявская отреагировала на отставку правительства поеданием консервы из…
Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus…
Максим Дунаевский объявил о разводе с Мариной…
Ученые: Дети, матери которых работали в декрете, в будущем становятся более…
Клим Шипенко объяснил успех комедии…
Компания Suzuki обновила бюджетный кроссовер Vitara…
Ким Кардашьян призналась в использовании корректирующего…
Водородный седан Toyota Mirai II поколения привезли в…
Владимир Машков возмущен решением организаторов, не включивших фильм «Дылда» в число номинантов на…
Google собирается отказаться от приложений…
Сергей Гармаш не выполнил обещание установить памятник на могиле Нины…
Ученые из США доказали пользу обезжиренного молока для сохранения…
Биологи обнаружили новый вид червей, поедающих кости…
В России выросла стоимость внедорожника Chevrolet…
Медики рассказали о пользе плодов…
Porsche показала 718 Boxster и Cayman GTS с новым…
«Сынок, почему ты уезжаешь?»: Дочь Алексея Ягудина "отчитала" отца, сидевшего в детской…
Астрофизики нашли разгадку тайны гигантской катастрофы в Млечном…
Просмотреть все новости