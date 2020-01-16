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«Живой Кен» Родриго Алвес рассказал, почему решил пройти операцию по смене пола

Бразилец Родриго Алвес, так же известный как «живой Кен», с годами все больше становился похожим на Барби, а не её вторую половину. 36-летняя телезвезда рассказал, почему решил пройти операцию по смене пола.

Родриго Алвес недавно сделал каминг-аут о своей жизни в качестве транссексуальной женщины. 36-летний бразилец, известный во всем мире из-за пристрастия к пластическим операциям, на которые потратил около 653 тысяч долларов США, признался, что долгое время пытался приблизить свое тело к идеалу. Теперь же он понял, что ему всегда был ближе образ куклы Барби, а не Кена. Если раньше звезду посещали депрессивные мысли из-за проблем с гендерной идентичностью, которые он пытался заглушить алкоголем, то сейчас «обрел гармонию со своим внутренним миром».

При этом шоумен заявляет, что боялся осуждения со стороны близких из-за своего будущего преображения. Опасения оказались напрасными, поскольку семья спокойно восприняла его решение. Телезвезда сейчас принимает гормоны для смены пола и готовится к операциям на лице, груди и ягодицах. Затем последует финал, который Алвес ожидает с нетерпением. «Живой Кен» наконец добавил: «ощущение, что я женщина, не было для меня новым. Это началось в детстве. Я заставил себя быть мужчиной, но никогда не был счастлив»,

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:38

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