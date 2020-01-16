Клим Шипенко объяснил успех комедии “Холоп”





За три недели после выхода фильма “Холоп” комедия собрала 2,4 млрд рублей, став наиболее кассовой за всю историю российского проката. Клим Шипенко сравнил свое детище с “вкусным блюдом”, которое было вовремя подано к “столу”, а именно зрителям. Коммерческий успех кинокартины он объясняет “правильно подобранными ингредиентами”. Шипенко отметил, что многое должно “совпасть”, чтобы зритель так заинтересовался проектом, а юмор в этом играет не самую важную роль. Режиссер подчеркнул, что многие не просто просмотрели комедию, а пошли в кинотеатр второй раз и даже рассказали о ней знакомым.На рекламу проекта было выделено 120 млн рублей. Главная роль досталась Милошу Биковичу, а также в фильме снялись Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александра Бортич и другие артисты.