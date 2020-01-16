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Клим Шипенко объяснил успех комедии “Холоп”

Режиссер Клим Шипенко рассказал об успехе собственной комедии “Холоп” по результатам кассовых сборов. Деятель называет свой фильм вовремя вышедшим в прокат.

За три недели после выхода фильма “Холоп” комедия собрала 2,4 млрд рублей, став наиболее кассовой за всю историю российского проката. Клим Шипенко сравнил свое детище с “вкусным блюдом”, которое было вовремя подано к “столу”, а именно зрителям. Коммерческий успех кинокартины он объясняет “правильно подобранными ингредиентами”. Шипенко отметил, что многое должно “совпасть”, чтобы зритель так заинтересовался проектом, а юмор в этом играет не самую важную роль. Режиссер подчеркнул, что многие не просто просмотрели комедию, а пошли в кинотеатр второй раз и даже рассказали о ней знакомым.

На рекламу проекта было выделено 120 млн рублей. Главная роль досталась Милошу Биковичу, а также в фильме снялись Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александра Бортич и другие артисты.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:38

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