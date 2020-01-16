Компания Suzuki обновила бюджетный кроссовер Vitara Brezza





По имеющимся данным, новое поколение Suzuki Vitara Brezza получит изменённые обвесы, переработанную радиаторную решётку, улучшенную оптику. Во время отделки салона SUV компания применила материалы более высокого качества. При этом перечень комплектации содержит SmartPlay Studio с возможностями голосового контроля. В состав силовой гаммы включили уже знакомый поклонникам модели дизельный силовой агрегат объёмом 1,3 л и производительностью 90 «лошадок». Он работает в паре с роботизированной АМТ и бензиновым атмосферником на 1,5 л, генерирующим 105 «лошадей». С ним в паре функционирует 6-секционная механическая трансмиссия. Полный привод не предусмотрен.В Индии новый кроссовер стал бестселлером в своём классе. В прошлом году модель была раскуплена в количестве 125 тысяч единиц. Покупатели положительно встретили кроссовер благодаря его дизайну, хорошей комплектации и достаточно привлекательной стоимости. За начальную версию придётся отдать эквивалент 665 тысяч рублей. За указанную сумму можно приобрести версию с ABS, подушкой безопасности водителя, кондиционером, электрическими подъёмниками стекол на дверях, аудиосистемой на 4 динамика и штампованными колёсными дисками диаметром 16”. Максимальная комплектация Vitara Brezza с 2-цветной окраской доступна за эквивалент 903 тысяч рублей.