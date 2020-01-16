Кроссовер Ford Mustang Mach-E поделится своими технологиями с электро-минивэном Transit





Успех батарейного паркетника Mustang Mach-E дал толчок производителю перенести его технологии на ряд других моделей. Его базой стала платформа Global Electrified 1 (GE1), сменившая, и перенявшая многие характеристики предыдущей C2-архитектуры. Сейчас данный кроссовер стал наиболее технически оснащенным из всех, произведенных концерном транспортных средств. Его мощность достигает рекордных 459 лошадиных сил.Модель Transit будет довольно экономичным, недорогим и в то же время мощным автомобилем, к тому же выполненным в форм-факторе фургона. Как обещает производитель, он существенно сэкономит средства американских граждан, купивших новинку. Батарея от Мустанга не повлияет на себестоимость машины, утверждают в компании, так как конвейер по производству аккумуляторов на Ford работает в максимально интенсивном режиме.Местом сборки блоков питания сейчас является завод американской корпорации в Польше, его распорядок работы на данный момент соответствует режиму 24/7, а значит, никаких перебоев в поставке комплектующих быть не может. В салоны и дилерские центры электрический фургон Transit поступит уже в 2021 году.