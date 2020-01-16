АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Кроссовер Ford Mustang Mach-E поделится своими технологиями с электро-минивэном Transit

Представители компании Ford заявили о намерении применить технологии электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E в других моделях. Электрокар-минивэн Transit оснастят такими же аккумуляторными батареями.
Кроссовер Ford Mustang Mach-E поделится своими технологиями с электро-минивэном Transit

Успех батарейного паркетника Mustang Mach-E дал толчок производителю перенести его технологии на ряд других моделей. Его базой стала платформа Global Electrified 1 (GE1), сменившая, и перенявшая многие характеристики предыдущей C2-архитектуры. Сейчас данный кроссовер стал наиболее технически оснащенным из всех, произведенных концерном транспортных средств. Его мощность достигает рекордных 459 лошадиных сил.

Модель Transit будет довольно экономичным, недорогим и в то же время мощным автомобилем, к тому же выполненным в форм-факторе фургона. Как обещает производитель, он существенно сэкономит средства американских граждан, купивших новинку. Батарея от Мустанга не повлияет на себестоимость машины, утверждают в компании, так как конвейер по производству аккумуляторов на Ford работает в максимально интенсивном режиме.

Местом сборки блоков питания сейчас является завод американской корпорации в Польше, его распорядок работы на данный момент соответствует режиму 24/7, а значит, никаких перебоев в поставке комплектующих быть не может. В салоны и дилерские центры электрический фургон Transit поступит уже в 2021 году.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 13:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Гарри перестал общаться с близкими…
Юрий Стоянов рассказал о напряженных съёмках сериала…
Учёные рассказали о причине боязни женщинами мужчин с…
«Живой Кен» Родриго Алвес рассказал, почему решил пройти операцию по смене…
Сотрудники ФБР смогли взломать iPhone 11 Pro Max с помощью девайса…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева раскритиковала план Путина по поводу увеличения…
Отмечающий 86-летие актер Василий Лановой живет с третьей супругой Ириной Купченко почти 50…
Кроссовер Ford Mustang Mach-E поделится своими технологиями с электро-минивэном…
"Брак трещит по швам”: Айза Анохина заявила, что Гуф мешает ей создать…
Компания Toyota приступила к испытаниям новой версии внедорожника…
Лолита Милявская отреагировала на отставку правительства поеданием консервы из…
Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus…
Максим Дунаевский объявил о разводе с Мариной…
Ученые: Дети, матери которых работали в декрете, в будущем становятся более…
Клим Шипенко объяснил успех комедии…
Компания Suzuki обновила бюджетный кроссовер Vitara…
Ким Кардашьян призналась в использовании корректирующего…
Водородный седан Toyota Mirai II поколения привезли в…
Владимир Машков возмущен решением организаторов, не включивших фильм «Дылда» в число номинантов на…
Google собирается отказаться от приложений…
Сергей Гармаш не выполнил обещание установить памятник на могиле Нины…
Ученые из США доказали пользу обезжиренного молока для сохранения…
Биологи обнаружили новый вид червей, поедающих кости…
В России выросла стоимость внедорожника Chevrolet…
Медики рассказали о пользе плодов…
Porsche показала 718 Boxster и Cayman GTS с новым…
«Сынок, почему ты уезжаешь?»: Дочь Алексея Ягудина "отчитала" отца, сидевшего в детской…
Астрофизики нашли разгадку тайны гигантской катастрофы в Млечном…
Просмотреть все новости