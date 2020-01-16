Ученые: Дети, матери которых работали в декрете, в будущем становятся более успешными





Специалисты провели массовое исследование семей с детьми в 2015 году. Она опубликовала результаты своей работы. В статье речь идет о наблюдении за участниками эксперимента, которые были разделены на две группы. В одной из них матери занимались только воспитанием детей, а другие посвящали им только свободное от работы время. Показателен тот факт, что во втором случае из детей вырастали более успешные карьеристы.Дети, матери которых выходили на работу в максимально короткие сроки после родов, лучше адаптируются в коллективе, быстрее поднимаются по карьерной лестнице. Соответственно, такие люди впоследствии становятся успешнее своих сверстников. Также «плюсом» раннего выхода на работу является сохранение рабочего места за матерью, что позволяет построить карьеру, позитивно отражаясь на заработке семьи в целом.