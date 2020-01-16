Медики разработали новый метод лечения Helicobacter pylori





Одной из самых распространенных причин смертности в мире стали инфекционные заболевания, вызываемые бактериями. Согласно статистическим данным, половина населения земного шара являются носителями Helicobacter pylori, вызывающей воспаление желудочной ткани. Этот процесс является причиной возникновения язв, лимфомы и аденокарциномы желудка. Бактерии размножаются очень быстро и плохо реагируют на лечение антибиотиками.Специалисты определили, что они подавляют иммунитет человека, чтобы обеспечить долгосрочную выживаемость своей популяции. Эксперименты на мышиной модели показали, что если отключить определенную систему секреции, то подавление белка, отвечающего за иммунитет, не происходит. Медики надеются, что результаты этого открытия лягут в основу разработок лекарств для лечения инфекции.