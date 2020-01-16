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Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus 4

В 2020 году британский бренд Morgan отмечает свой 70 день рождения. По такому случаю автокомпания выпустит на рынок специальную, юбилейную версию популярного спорткара Plus 4.

При этом машина выйдет очень ограниченным тиражом, специалисты соберут не более двух десятков транспортных средств. Британская марка Morgan давно известна своими эксклюзивными моделями машин. В новых же автомоделях концерна будет применено абсолютно иное шасси, инженеры бренда решили отказаться от традиционной стальной детали. Существующая сейчас платформа задействована во всех моделях марки.

Юбилейный спортивный автомобиль получил к традиционному названию приставку 70th Anniversary Edition, отражающую важное значение даты. Кроме того, в оформлении транспортного средства дизайнеры компании применили драгоценные металлы, элементы из платины и золота. Цвет машины также платиновый, кроме того, в ее экстерьере использованы черные фрагменты, прекрасно гармонирующие с основным тоном. Оригинальный внешний вид получили колесные диски, они оформлены темно-серым орнаментом, имитирующим проволоку.

Интерьер автомобиля украшен вышитыми подголовниками, обтянутыми натуральной кожей. Стоит отметить, что руль и пол имеют специально созданное вручную темно-серое покрытие, не имеющее аналогов. Появились в машине и иная настройка мотора, а также спортивный вариант системы выхлопа. Двигатель новинки способен развивать мощность порядка 180 лошадиных сил. До первой сотни за час машина разгоняется менее, чем за семь секунд. Все модели также получают эксклюзивные номерные знаки, стартовая стоимость составит в переводе на российскую валюту около 4,87 миллиона рублей.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 12:58

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