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Ученые: "О самом распространенном минерале на планете бриджманите мало что известно"

Ученые отметили, что пока не располагают достаточной информацией о самом распространенном минерале на Земле. Бриджманит располагается глубоко в недрах планеты, что затрудняет его исследование.
Ученые: "О самом распространенном минерале на планете бриджманите мало что известно"

Минерал залегает в нижних слоях мантии Земли при температуре 1800 градусов и испытывает колоссальное давление. До 2014 года его идентифицировали, как силикат-перовскит, а после он получил имя в честь лауреата Нобелевской премии в области физики 1946 года Перси Бриджмена. Этот минерал составляет не менее 38% от общего объема планеты. В виду труднодоступности исследовать его невозможно, потому ученые предположили, что они могут найти этот материал в метеоритах.

Международная группа ученых выбрала для анализа метеорит, упавший в 1986 году в Китае, в городском округе Суйчжоу. От удара об Землю многие минералы сжались, что позволило специалистам предположить, что они испытали давление, сходное с тем, что воздействует на бриджманит в недрах Земли. Исследователи провели ряд экспериментов, чтобы определить химические реакции, которым подвергается материал. Это позволит определить процессы, происходящие в нижних слоях мантии. Специалисты предполагают, что полученная информация поможет понять механизм распространения сейсмических волн, что станет полезным в разработке методов предупреждения природных катастроф.

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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:07

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