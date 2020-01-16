Ученые: "О самом распространенном минерале на планете бриджманите мало что известно"





Минерал залегает в нижних слоях мантии Земли при температуре 1800 градусов и испытывает колоссальное давление. До 2014 года его идентифицировали, как силикат-перовскит, а после он получил имя в честь лауреата Нобелевской премии в области физики 1946 года Перси Бриджмена. Этот минерал составляет не менее 38% от общего объема планеты. В виду труднодоступности исследовать его невозможно, потому ученые предположили, что они могут найти этот материал в метеоритах.Международная группа ученых выбрала для анализа метеорит, упавший в 1986 году в Китае, в городском округе Суйчжоу. От удара об Землю многие минералы сжались, что позволило специалистам предположить, что они испытали давление, сходное с тем, что воздействует на бриджманит в недрах Земли. Исследователи провели ряд экспериментов, чтобы определить химические реакции, которым подвергается материал. Это позволит определить процессы, происходящие в нижних слоях мантии. Специалисты предполагают, что полученная информация поможет понять механизм распространения сейсмических волн, что станет полезным в разработке методов предупреждения природных катастроф.