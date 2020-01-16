Учёные рассказали о причине боязни женщинами мужчин с бородой





Барнаби Диксон, научный сотрудник Школы психологии, считает, что неприятие женщинами эктопаразитов и антипатия по этому поводу к мужчинам с бородой может быть последствием разных культурных тенденций, в ходе которых люди отдают предпочтение удалению волос на разных частях тела, а не увеличивают их количество. В соответствующем эксперименте приняли участие больше 900 особ – одинокие, встречавшиеся с противоположным полом и замужние. Участницы исследования были опрошены авторами научной работы по поводу привлекательности для них мужчин с бородой и гладко выбритых – беседовали предпочтительно о продолжительности и краткосрочности дальнейших отношений.Одинокие женщины, которые изъявляли желание создать семью и завести детей, выбирали лица без растительности. Однако, существует и другой эксперимент, в ходе которого выяснилось, что представительницы слабого пола считают наличие волос на лице привлекательной чертой во внешнем виде противоположного пола, так как, по их словам, это является признаком мужественности. По результатам исследований можно сделать вывод, что всё зависит от личных предпочтений.