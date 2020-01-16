АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Учёные рассказали о причине боязни женщинами мужчин с бородой

Учёные из Университета Квинсленда объяснили причину боязни многими женщинами мужчин с бородой. Это происходит из-за того, что представительницы слабого пола полагают, что противоположный пол со щетиной на лице может быть переносчиком вшей и клещей.

Барнаби Диксон, научный сотрудник Школы психологии, считает, что неприятие женщинами эктопаразитов и антипатия по этому поводу к мужчинам с бородой может быть последствием разных культурных тенденций, в ходе которых люди отдают предпочтение удалению волос на разных частях тела, а не увеличивают их количество. В соответствующем эксперименте приняли участие больше 900 особ – одинокие, встречавшиеся с противоположным полом и замужние. Участницы исследования были опрошены авторами научной работы по поводу привлекательности для них мужчин с бородой и гладко выбритых – беседовали предпочтительно о продолжительности и краткосрочности дальнейших отношений.

Одинокие женщины, которые изъявляли желание создать семью и завести детей, выбирали лица без растительности. Однако, существует и другой эксперимент, в ходе которого выяснилось, что представительницы слабого пола считают наличие волос на лице привлекательной чертой во внешнем виде противоположного пола, так как, по их словам, это является признаком мужественности. По результатам исследований можно сделать вывод, что всё зависит от личных предпочтений.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Гарри перестал общаться с близкими…
Юрий Стоянов рассказал о напряженных съёмках сериала…
Учёные рассказали о причине боязни женщинами мужчин с…
«Живой Кен» Родриго Алвес рассказал, почему решил пройти операцию по смене…
Сотрудники ФБР смогли взломать iPhone 11 Pro Max с помощью девайса…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева раскритиковала план Путина по поводу увеличения…
Отмечающий 86-летие актер Василий Лановой живет с третьей супругой Ириной Купченко почти 50…
Кроссовер Ford Mustang Mach-E поделится своими технологиями с электро-минивэном…
"Брак трещит по швам”: Айза Анохина заявила, что Гуф мешает ей создать…
Компания Toyota приступила к испытаниям новой версии внедорожника…
Лолита Милявская отреагировала на отставку правительства поеданием консервы из…
Компания Morgan показала юбилейную версию модели Plus…
Максим Дунаевский объявил о разводе с Мариной…
Ученые: Дети, матери которых работали в декрете, в будущем становятся более…
Клим Шипенко объяснил успех комедии…
Компания Suzuki обновила бюджетный кроссовер Vitara…
Ким Кардашьян призналась в использовании корректирующего…
Водородный седан Toyota Mirai II поколения привезли в…
Владимир Машков возмущен решением организаторов, не включивших фильм «Дылда» в число номинантов на…
Google собирается отказаться от приложений…
Сергей Гармаш не выполнил обещание установить памятник на могиле Нины…
Ученые из США доказали пользу обезжиренного молока для сохранения…
Биологи обнаружили новый вид червей, поедающих кости…
В России выросла стоимость внедорожника Chevrolet…
Медики рассказали о пользе плодов…
Porsche показала 718 Boxster и Cayman GTS с новым…
«Сынок, почему ты уезжаешь?»: Дочь Алексея Ягудина "отчитала" отца, сидевшего в детской…
Астрофизики нашли разгадку тайны гигантской катастрофы в Млечном…
Просмотреть все новости