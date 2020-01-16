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В Индонезии два острова затонули из-за повышения уровня воды в океане

В Индонезии затонули два острова из-за повышения уровня воды в океане. Специалисты принимают меры для того, чтобы спасти еще четыре участка земли, над которыми нависла угроза затопления.

Процесс повышения уровня мирового океана наблюдается с середины XIX века. За прошлое столетие он увеличился на 17 см и продолжает ежегодно расти на 3,2 – 3,4 мм в год. Главной причиной этого явления называется глобальное потепление. Из-за повышения окружающей температуры происходит термическое расширение воды, которая таким образом достигает большего объема. Также фиксируется таяние ледников.

В СМИ появилась информация, что два острова затонули в Индонезии. Сообщается, что земля была необитаемой. Территориально они относились к провинции Южная Суматра. Один из островов был частью национального парка Бербак-Сембиланг. Острова Бетет и Гундул ушли вглубь на 1 и 3 метра ниже уровня моря соответственно. Под угрозой затопления находятся еще 4 острова в Индонезии. Эксперты делают всё возможное, чтобы этого не произошло. Однако, уровень мирового океана неуклонно растет.

Рост уровня моря угрожает в большей степени островным государствам, странам с протяжённой береговой линией, а также с большой частью территорий, которые расположены относительно низко. Такими являются, например, Бангладеш и Нидерланды. Угроза для бедных стран значительно выше, чем для богатых, которые могут позволить себе применять дорогостоящие меры по защите и стабилизации своего побережья. Специалисты подсчитали, что расходы на эффективную защиту берегов, как правило, значительно ниже, чем ущерб от бездействия. Как сообщает издание "Политэксперт" мировое сообщество принимает всевозможные меры по устранению причин глобального потепления.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:03

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