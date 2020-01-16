В Роскосмосе нашли способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией





Для этого на всей территории Российской Федерации создано множество наземных специализированных радиоэлектронных станций. Задачей их деятельности является подавление сигналов во время передачи информации с отечественных спутников самых разнообразных типов наблюдения. Методика скрывает данные оптических, инфракрасных и радиолокационных наблюдений, отвечающих за ретрансляцию и обеспечение сброса данных к пунктам приема на Земле. Таким образом, конфиденциальная деятельность соответствующих российских учреждений, спецслужб, ведомств, научных центров, будет ограждена от оперативных способов действий спутников-шпионов из зарубежных стран. Необходимый результат будет достигнут благодаря глушению передачи данных.Во время пребывания защищаемого района в зоне обзора бортовых сенсоров космического аппарата, осуществляется блокировка приемных бортовых устройств спутников-ретрансляторов, находящихся на территории прямой радиовидимости указанного космического объекта. Большое количество радиоэлектронных станций на Земле будут подавлять сигналы, создавая определенные помехи. Уникальным такой метод является из-за возможностей создавать их только в период нахождения спутников-шпионов вне зоны видимости. Наземные станции зарубежных государств не имеют возможности напрямую осуществить сброс сделанных снимков.Гарантией безотказной работы изобретённого механизма блокировки является использование сразу нескольких станций одновременно. В работе системы поможет составление базы иностранных разведывательных спутников, установка состава групп подобных объектов, а также места локации наземных станций. Это даст возможность определить графики и порядок их деятельности а также идентифицировать помехи, заглушающие передачу данных на спутниках других стран. Система в реальном времени защитит от слежки зарубежной стороной, выявляя в режиме реального масштаба времени деятельность контролируемого объекта еще в ходе подготовки разного рода мероприятий.