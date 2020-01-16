Домашнее задание дочери спасло британца от смерти из-за рака полости рта





В мае прошлого года житель города Ипсуич, который расположен в графстве Суффолк, делал с дочерью уроки. Они выполняли задание по биологии. Речь шла о лимфатической системе. Мужчина решил наглядно продемонстрировать расположение лимфоузлов на себе и заметил, что один из них воспален. Этот симптом всегда сообщает о каком-либо воспалении в организме, потому специалисты советуют обращаться за помощью к медикам для диагностики.Джонатан Дженкин обратился к врачу, который назначил обследование. Результаты анализов показали, что у пациента рак полости рта. Летом 43-летний британец прошел радио- и химиотерапию, а к началу этого года уже был полностью здоров. Жена и пятеро детей поддерживали члена семьи на протяжении всего курса лечения. Сам он отметил, что следует всегда помогать друг другу, ведь даже выполнение домашнего задания с ребенком может однажды спасти от смерти.