



Герой России 16 января дал интервью для РИА Новости. Алексей Ботян весной 1944-го занимал позицию лидера группы, пересёкшей границу Польши для начала деятельности против армии врага поблизости от Кракова., — подчеркнул Ботян.Он добавил, что в период войны многие жители Польши, среди которых были и католические священники, предоставляли посильную помощь партизанам СССР, а также поддерживали их во время боёв против немецких захватчиков. В Илже размещен памятник в честь освобождения патриотов Польши из тюрем нацистов. В боях участвовала группа Алексея Ботяна, а имена воинов СССР оставлены на памятнике. Действия партизан привели к освобождению Кракова, а также сохранению города почти не поврежденным. Теперь в Польше выражают сомнения в значимости действий советской армии в спасении города.