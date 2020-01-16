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Ветеран ВОВ Алексей Ботян о попытке Польши переписать историю: «Это просто безумие и надругательство над памятью сотен тысяч солдат"

Ветеран Алексей Ботян назвал попытку польских властей переписать историю «безумием и подлостью». Он подчеркивает, что желание выставить СССР и гитлеровскую Германию в равной степени виновными в начале Второй Мировой войны оскверняет память о сотнях тысяч советских солдат.

Герой России 16 января дал интервью для РИА Новости. Алексей Ботян весной 1944-го занимал позицию лидера группы, пересёкшей границу Польши для начала деятельности против армии врага поблизости от Кракова.

«Если бы не победа, никакого независимого и польского государства просто бы не существовало. Все, кто сегодня организует такие подлые действия, обязаны понимать, что они сами даже не появились бы на свет без подвига советских солдат», — подчеркнул Ботян.

Он добавил, что в период войны многие жители Польши, среди которых были и католические священники, предоставляли посильную помощь партизанам СССР, а также поддерживали их во время боёв против немецких захватчиков. В Илже размещен памятник в честь освобождения патриотов Польши из тюрем нацистов. В боях участвовала группа Алексея Ботяна, а имена воинов СССР оставлены на памятнике. Действия партизан привели к освобождению Кракова, а также сохранению города почти не поврежденным. Теперь в Польше выражают сомнения в значимости действий советской армии в спасении города.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:07

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