Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян: «Всегда сам за себя плачу»
Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян отдыхают вместе на вилле в Таиланде. Однако большинство фанатов популярной певицы уверены, что расходы на себя взяла именно Бузова. Манукян вступил на путь борьбы с хейтерами и отметил, что за себя всегда платит сам.
Кажется, Ольга Бузова, наконец обрела личное счастье. Сначала молодые люди отметили новогодние праздники на горнолыжном курорте в Куршавеле, а после отправились в теплый Пхукет. Остановились влюбленные в одном из самых роскошных отелей, где провести только одну ночь стоит около 90 тысяч рублей.
Но вот фраза, которую Бузова, возможно, сказала по неосторожности, что ей приходится за все платить, вызвала у общественности массу негатива в адрес Манукяна. Многие пришли к выводу, что молодой человек в буквальном смысле слова сидит на шее у своей любимой женщины.
Давид Манукян же решил опровергнуть подобные слухи. Он сказал, что никогда в своей жизни не брал денег у девушек и платит всегда за себя сам. Ко всему, Ольга Бузова заставила поверить Давида Манукяна в то, что настоящая любовь все-таки существует. В сильных чувствах к блогеру признается и сама певица, которая ради отношений отказала всем участникам шоу «План Б».
Кажется, Ольга Бузова, наконец обрела личное счастье. Сначала молодые люди отметили новогодние праздники на горнолыжном курорте в Куршавеле, а после отправились в теплый Пхукет. Остановились влюбленные в одном из самых роскошных отелей, где провести только одну ночь стоит около 90 тысяч рублей.
Но вот фраза, которую Бузова, возможно, сказала по неосторожности, что ей приходится за все платить, вызвала у общественности массу негатива в адрес Манукяна. Многие пришли к выводу, что молодой человек в буквальном смысле слова сидит на шее у своей любимой женщины.
Давид Манукян же решил опровергнуть подобные слухи. Он сказал, что никогда в своей жизни не брал денег у девушек и платит всегда за себя сам. Ко всему, Ольга Бузова заставила поверить Давида Манукяна в то, что настоящая любовь все-таки существует. В сильных чувствах к блогеру признается и сама певица, которая ради отношений отказала всем участникам шоу «План Б».