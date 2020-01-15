Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян: «Всегда сам за себя плачу»





Кажется, Ольга Бузова, наконец обрела личное счастье. Сначала молодые люди отметили новогодние праздники на горнолыжном курорте в Куршавеле, а после отправились в теплый Пхукет. Остановились влюбленные в одном из самых роскошных отелей, где провести только одну ночь стоит около 90 тысяч рублей.Но вот фраза, которую Бузова, возможно, сказала по неосторожности, что ей приходится за все платить, вызвала у общественности массу негатива в адрес Манукяна. Многие пришли к выводу, что молодой человек в буквальном смысле слова сидит на шее у своей любимой женщины.Давид Манукян же решил опровергнуть подобные слухи. Он сказал, что никогда в своей жизни не брал денег у девушек и платит всегда за себя сам. Ко всему, Ольга Бузова заставила поверить Давида Манукяна в то, что настоящая любовь все-таки существует. В сильных чувствах к блогеру признается и сама певица, которая ради отношений отказала всем участникам шоу «План Б».