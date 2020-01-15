АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян: «Всегда сам за себя плачу»

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян отдыхают вместе на вилле в Таиланде. Однако большинство фанатов популярной певицы уверены, что расходы на себя взяла именно Бузова. Манукян вступил на путь борьбы с хейтерами и отметил, что за себя всегда платит сам.

Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян: «Всегда сам за себя плачу»

Кажется, Ольга Бузова, наконец обрела личное счастье. Сначала молодые люди отметили новогодние праздники на горнолыжном курорте в Куршавеле, а после отправились в теплый Пхукет. Остановились влюбленные в одном из самых роскошных отелей, где провести только одну ночь стоит около 90 тысяч рублей.

Но вот фраза, которую Бузова, возможно, сказала по неосторожности, что ей приходится за все платить, вызвала у общественности массу негатива в адрес Манукяна. Многие пришли к выводу, что молодой человек в буквальном смысле слова сидит на шее у своей любимой женщины.


Давид Манукян же решил опровергнуть подобные слухи. Он сказал, что никогда в своей жизни не брал денег у девушек и платит всегда за себя сам. Ко всему, Ольга Бузова заставила поверить Давида Манукяна в то, что настоящая любовь все-таки существует. В сильных чувствах к блогеру признается и сама певица, которая ради отношений отказала всем участникам шоу «План Б».

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Начались продажи первого минивэна…
"Кумир "поколения Z": Названы малоизвестные факты о певице Билли…
Bentley прекращает выпуск седана Mulsanne выпуском лимитированной…
Сплошной Ливерпуль: УЕФА назвала символическую сборную 2019…
В России завершились продажи кроссовера Chery Tiggo…
Звезда «Дом-2» Леша Кудряшов о примирении с Настей Балинской: «Хочу завоевать её…
Отец Меган Маркл выступит против своей дочери в…
От слов к делу: Как Сергей Гапликов способствует развитию…
Microsoft создала ноутбук на солнечных…
Легкие травяные отвары помогут человеку быстро очистить организм от…
Microsoft выпустила последнее обновление в жизненном цикле ОС Windows…
Мария Машкова показала дочерей с розовым и синими цветом…
Genesis готовит шесть совершенно новых моделей…
«Я даже попросил его об этом»: Путин рассказал о новой должности Медведева после…
Ученые выяснили, что богатство способно продлить жизнь на 9…
Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT порадует пользователей системой…
Биологи назвали 3 вида хищников, исчезнувших в процессе…
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин эпатирует поклонников своими…
Маргарита Симоньян позитивно оценила обращение Путина к Федеральному…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров дал пощечину Анастасии Голд на Лобном…
Елена Воробей сломала руку во время концерта в…
Ольгу Орлову раскритиковали за неухоженную спальню и спящих на кровати…
На выставке CES 2020 в США представили 3 автомобиля…
"Привет, товарищ": На американской программе «Хэппи Рашн» предположили, что Собчак приехала в ЗАГС на снегоуборочной…
В Париже пройдет выставка картин американской певицы Бритни…
Google может вернуть в Android долгожданную «вырезанную» ранее…
Ирина Агибалова: "Милена Безбородова часто позволяет себе быть высокомерной по отношению к работникам…
Нелли Кобзон подала в суд на бизнесмена Вагифа Пейсахова, проигравшего деньги ее…
Просмотреть все новости