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Отец Децла требует провести ДНК-тест на родство с внуком Антонием

Отец известного российского рэп-исполнителя Децла Александр Толмацкий требует от вдовы своего покойного сына проведения ДНК-теста на родство с внуком Антонием. Толмацкий-старший якобы засомневался в том, что мальчик действительно приходится ему родственником.
Отец Децла требует провести ДНК-тест на родство с внуком Антонием

В Сети недавно был опубликован эпизод из пока еще не вышедшего в эфир выпуска популярного ток-шоу «Прямой эфир». В этот раз героем программы стал отец умершего в минувшем году Кирилла Толмацкого, которые впервые после кончины знаменитого сына решился дать большое откровенное интервью. Кроме всего прочего, Александр Толмацкий в рамках участия в программе заявил, что сомневается в родстве с 14-летним Антонием, сыном музыканта и его внуком.

Судя по всему, эта передача будет посвящена годовщине смерти артиста. Стоит напомнить, что Децл скоропостижно скончался сразу после выступления в Ижевске в возрасте 35 лет. Музыканту, как сообщали тогда источники, внезапно стало плохо после концерта, а официальной причиной смерти медики впоследствии назвали сердечный приступ.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:00

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