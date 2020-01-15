Отец Децла требует провести ДНК-тест на родство с внуком Антонием





В Сети недавно был опубликован эпизод из пока еще не вышедшего в эфир выпуска популярного ток-шоу «Прямой эфир». В этот раз героем программы стал отец умершего в минувшем году Кирилла Толмацкого, которые впервые после кончины знаменитого сына решился дать большое откровенное интервью. Кроме всего прочего, Александр Толмацкий в рамках участия в программе заявил, что сомневается в родстве с 14-летним Антонием, сыном музыканта и его внуком.Судя по всему, эта передача будет посвящена годовщине смерти артиста. Стоит напомнить, что Децл скоропостижно скончался сразу после выступления в Ижевске в возрасте 35 лет. Музыканту, как сообщали тогда источники, внезапно стало плохо после концерта, а официальной причиной смерти медики впоследствии назвали сердечный приступ.