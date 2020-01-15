Звезда «Дом-2» Леша Кудряшов о примирении с Настей Балинской: «Хочу завоевать её сердце»





Настя Балинская ступила на тропу примирения со своим бывшим молодым человеком. Об этом девушка рассказала в своем личном блоге. Сейчас они уже общаются, как давние приятели. Однако сам Леша Кудряшов выражает надежду, что у него еще есть шанс, чтобы восстановить нормальные отношения со своей возлюбленной.Леша Кудряшов отметил, что пока он не раскроет все до мельчайших подробностей. Однако пара уже вместе ходит гулять. Молодой человек говорит, что они все равно самые родные друг у друга люди, и этого уже не отнять. Теперь Кудряшов подчеркивает, что намерен не просто завоевать сердце Балинской, но и отправиться вместе с ней в ЗАГС, тем более, что предложение он ей уже делал. Леша Кудряшов твердо уверен, что у него получиться восстановить контакт с любимой и уже вместе строить планы на будущее, которое зависит только от них.