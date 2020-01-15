Звезда фильмов «Очень страшное кино» Анна Фэрис в третий раз выходит замуж





Светские хроники намекали на возможную свадьбу артистки с кинооператором Майклом Барреттом еще в 2019 году. Ведь именно тогда на пальце Анны Фэрис папарацци заметили кольцо с бриллиантом. Артистка на вопросы относительно грядущего замужества не отвечала, игнорируя попытки журналистов узнать подробности ее отношений с 49-летним другом.Сейчас о том, что брак Фэрис и Барретта все же будет заключен, сообщили коллеги звезды «Очень страшного кино». Со слов звезды комедийного сериала «Мамаши» Эллисон Дженни, пара уже помолвлена, а в ближайшее время должна состояться свадебная церемония. При этом, если верить прессе, само свадебное пиршество актриса и оператор уже провели.При этом 43-летняя артистка уже дважды была замужем, первым избранником был киноактер Бен Индра, под венец с ним Фэрис пошла в 2004 году. Однако прожила пара немногим более трех лет, в 2009 году супругом звезды стал Крис Пратт. Несмотря на то, что их знакомство состоялось в 2007-м, свадьба была только в 2009 году. В этом браке Фэрис родила сына, однако в 2018-м и этот брак распался. К слову, Пратт на данный момент является зятем культуриста, актера, и губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, взяв в жены его старшую дочь Кэтрин.