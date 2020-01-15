АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT порадует пользователей системой охлаждения

Компания Sapphire пополнила ассортимент фирменной продукции видеокартой AMD Pulse RX 5600 XT. Внешне данный видеоадаптер выполнен в традиционном стиле субвендора, кроме того, устройство получило высокоэффективную систему охлаждения.
Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT порадует пользователей системой охлаждения

Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT характеризуется длиной в 24,5 сантиметра и увеличенной высотой, что позволило оснастить ее системой охлаждения, основанной на двух довольно крупных кулерах. Подобное решение непременно понравиться пользователям, привыкшим не уступать в борьбе за каждый градус. Кроме того, на официальных изображениях нового устройства можно увидеть и наличие сразу нескольких тепловых трубок, что добавляет ему козырей по сравнению с конкурентами.

Графический процессор в Sapphire Pulse RX 5600 XT работает на частоте 1620 МГц, а вот память GDDR6 субвендор разгонять не стал, поэтому ее рабочая частота сохраняется на стоковом уровне 12000 МГ. Также отмечается, что для питания карты в системном блоке потребуется один 8-контактный разъем. В набор портов модели вошли три разъема DisplayPort и один HDMI.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Машкова показала дочерей с розовым и синими цветом…
Genesis готовит шесть совершенно новых моделей…
«Я даже попросил его об этом»: Путин рассказал о новой должности Медведева после…
Ученые выяснили, что богатство способно продлить жизнь на 9…
Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT порадует пользователей системой…
Биологи назвали 3 вида хищников, исчезнувших в процессе…
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин эпатирует поклонников своими…
Маргарита Симоньян позитивно оценила обращение Путина к Федеральному…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров дал пощечину Анастасии Голд на Лобном…
Елена Воробей сломала руку во время концерта в…
Ольгу Орлову раскритиковали за неухоженную спальню и спящих на кровати…
На выставке CES 2020 в США представили 3 автомобиля…
"Привет, товарищ": На американской программе «Хэппи Рашн» предположили, что Собчак приехала в ЗАГС на снегоуборочной…
В Париже пройдет выставка картин американской певицы Бритни…
Google может вернуть в Android долгожданную «вырезанную» ранее…
Ирина Агибалова: "Милена Безбородова часто позволяет себе быть высокомерной по отношению к работникам…
Нелли Кобзон подала в суд на бизнесмена Вагифа Пейсахова, проигравшего деньги ее…
На апрельском автосалоне в Пекине представят электроседан Roewe…
"Обратная эволюция": Стас Пьеха представил себя на месте…
Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель хочет привести в Периметр свою…
Звезда «Дом-2» Настя Стецевят устроила истерику в…
Медики развенчали главные мифы о причинах развития…
Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» перепела хит Билли…
Сладкие сырники со сметаной и чашкой кофе являются "гремучей смесью", опасной для здоровья…
Никита Пресняков и Алена Краснова оценили изыски кухни на…
Toyota запускает в Европе свой новый бренд…
Киркоров и Галкин поздравили супруга Орбакайте с…
Ани Лорак поклонники сравнили с Майклом Джексоном, заподозрив в увлечении…
Просмотреть все новости