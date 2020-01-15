Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT порадует пользователей системой охлаждения
Компания Sapphire пополнила ассортимент фирменной продукции видеокартой AMD Pulse RX 5600 XT. Внешне данный видеоадаптер выполнен в традиционном стиле субвендора, кроме того, устройство получило высокоэффективную систему охлаждения.
Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT характеризуется длиной в 24,5 сантиметра и увеличенной высотой, что позволило оснастить ее системой охлаждения, основанной на двух довольно крупных кулерах. Подобное решение непременно понравиться пользователям, привыкшим не уступать в борьбе за каждый градус. Кроме того, на официальных изображениях нового устройства можно увидеть и наличие сразу нескольких тепловых трубок, что добавляет ему козырей по сравнению с конкурентами.
Графический процессор в Sapphire Pulse RX 5600 XT работает на частоте 1620 МГц, а вот память GDDR6 субвендор разгонять не стал, поэтому ее рабочая частота сохраняется на стоковом уровне 12000 МГ. Также отмечается, что для питания карты в системном блоке потребуется один 8-контактный разъем. В набор портов модели вошли три разъема DisplayPort и один HDMI.
Видеокарта Sapphire Pulse RX 5600 XT характеризуется длиной в 24,5 сантиметра и увеличенной высотой, что позволило оснастить ее системой охлаждения, основанной на двух довольно крупных кулерах. Подобное решение непременно понравиться пользователям, привыкшим не уступать в борьбе за каждый градус. Кроме того, на официальных изображениях нового устройства можно увидеть и наличие сразу нескольких тепловых трубок, что добавляет ему козырей по сравнению с конкурентами.
Графический процессор в Sapphire Pulse RX 5600 XT работает на частоте 1620 МГц, а вот память GDDR6 субвендор разгонять не стал, поэтому ее рабочая частота сохраняется на стоковом уровне 12000 МГ. Также отмечается, что для питания карты в системном блоке потребуется один 8-контактный разъем. В набор портов модели вошли три разъема DisplayPort и один HDMI.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:00