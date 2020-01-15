Ученые выяснили, что богатство способно продлить жизнь на 9 лет





Новое исследование показало, что богатые люди живут гораздо дольше, чем те, кто встретил старость в бедности. Эксперты пришли к такому выводу после того, как проанализировали данные более чем 25 тысяч жителей США и Великобритании в возрасте от 50 лет и старше. Хотя ожидаемая продолжительность жизни является полезным показателем здоровья, качество существования по мере приближения к почтенному возрасту имеет решающее значение для отсутствия болезней и патологических нарушений.Стоит отметить, что испытуемые из обеих стран были разделены на группы на основе общего благосостояния. В возрасте до 50 лет самые богатые мужчины в Англии и США прожили приблизительно еще 31 год по сравнению с 22-23 годами для людей из беднейших слоев населения. Подобные показатели наблюдались и в случае со слабым полом, хотя женщины в среднем имеют большую продолжительность жизни. Ученые особенно указывали на важность решения этого социо-экономического неравенства, которое переходит в физиологическое.