Звезда «Дом-2» Настя Стецевят устроила истерику в студии





Настя Стецевят надеялась, наконец, обрести свое женское счастье и попробовала построить отношения с Виталием Еворовским. Однако Никита Уманский поведал блондинке, что ее молодой человек общается с помощью переписки с другими девушками, в том числе и с Аней Брянской.В итоге сложившуюся ситуацию начали разбирать в рамках программы «Бородина против Бузовой». Большинство гостей пришли к выводу, что у участницы не выходит создать нормальные отношения из-за ее сложного характера и поведения, которое близко к «пацанскому».Ольга Бузова, обратилась к Насте Стецевят, сказав, что ей не нравится, что девушка постоянно придирается к своему молодому человеку. По ее словам, молодой человек сбежал, потому что избранница ему уже надоела со своими бесконечными претензиями. Выслушав, ведущую Настя Стецевят покинула студию. Она сказала, что больше не собирается меняться ради одного мужчины, потому что ей все надоело. Ранее звезда уже пыталась худеть, но теперь такой опрометчивый поступок уже в прошлом.