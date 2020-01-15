Вторая беременность звезды «Дом-2» Кати Жужи находится под угрозой





Катя Жужа максимально старается охранять свою жизнь от посторонних и не рассказывать о ней. Однако пользователям социальных сетей стало известно, что девушка вышла замуж за Артема Маркелова. Известно, что влюбленные готовятся стать родителями.Из-за угрозы выкидыша Кате Жуже пришлось отказаться от длительного перелета в Дубай. По информации, которая постоянно появляется в Сети, участница сейчас находится на 12 неделе беременности. Медики пока не могут диагностировать, каким будет исход и сможет ли она все-таки выносить своего малыша.Стоит отметить, что у Кати Жужи уже есть дочь. Однако брак с Артемом Маркеловым, стал для нее первым. Об их отношениях начали много говорить после того, как молодой человек разместил в Сети публикацию, где он признается в любви и говорит девушке, что хочет вместе с ней растить детей.