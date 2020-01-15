АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Вторая беременность звезды «Дом-2» Кати Жужи находится под угрозой

Стало известно, что у Кати Жужи возникли проблемы со здоровьем. В итоге ее вторая беременность находится под угрозой.
Вторая беременность звезды «Дом-2» Кати Жужи находится под угрозой

Катя Жужа максимально старается охранять свою жизнь от посторонних и не рассказывать о ней. Однако пользователям социальных сетей стало известно, что девушка вышла замуж за Артема Маркелова. Известно, что влюбленные готовятся стать родителями.

Из-за угрозы выкидыша Кате Жуже пришлось отказаться от длительного перелета в Дубай. По информации, которая постоянно появляется в Сети, участница сейчас находится на 12 неделе беременности. Медики пока не могут диагностировать, каким будет исход и сможет ли она все-таки выносить своего малыша.


Стоит отметить, что у Кати Жужи уже есть дочь. Однако брак с Артемом Маркеловым, стал для нее первым. Об их отношениях начали много говорить после того, как молодой человек разместил в Сети публикацию, где он признается в любви и говорит девушке, что хочет вместе с ней растить детей.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сладкие сырники со сметаной и чашкой кофе являются "гремучей смесью", опасной для здоровья…
Никита Пресняков и Алена Краснова оценили изыски кухни на…
Toyota запускает в Европе свой новый бренд…
Киркоров и Галкин поздравили супруга Орбакайте с…
Ани Лорак поклонники сравнили с Майклом Джексоном, заподозрив в увлечении…
Елизавета Боярская сообщила о завершении своего отпуска на…
Вторая беременность звезды «Дом-2» Кати Жужи находится под…
Материнский капитал в России хотят увеличить на 150 тысяч…
«Молитвой меня поддержите»: Екатерина Рождественская попала в больницу с двухсторонним воспалением…
АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada…
Поклонники оценили внешний вид Светланы Ходченковой без макияжа и…
Продажи удлиненной модели Chevrolet Blazer запланированы на март…
Медики рассказали о причинах возникновения астмы…
Певица Клава Кока заинтриговала поклонников новым акустическим…
В Пермском крае жители Березников заметили большое количество волков на окраине…
"Щёчки, как яблочки наливные": Андрей Григорьев-Аполлонов удивил поклонников необычным внешним…
После 40 лет люди чувствуют себя…
Евгений Цыганов сыграет с Юлией Снигирь в спектакле «Пинтер для…
Питавшаяся одними чипсами и крекерами британка умерла от…
«Страсть! Ненависть! Любовь!»: Наталья Рудова поделилась официальным трейлером проекта «Место под…
Специалисты рассказали о продуктах, которые нельзя повторно…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель расплакалась из-за воспоминаний о прошлых грехах…
Представлен внедорожный вариант AT4 кроссовера GMC…
Состояние микрофлоры может указывать на развитие рака толстой…
"Самый лучший муж и папа": Кристина Орбакайте поздравила супруга Михаила Земцова с днем…
Анастасия Волочкова устроила откровенное дефиле в…
Врач Андрей Тяжельников рассказал, кому стоит воздержаться от купания в проруби на…
В Дагестане 75 человек отравились питьевой…
Просмотреть все новости