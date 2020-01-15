В Дагестане 75 человек отравились питьевой водой





По информации пресс-службы республики Дагестан, среди горожан было большое количество детей. Всего в инфекционном отделении Центральной городской больницы находится около 40 малышей, за которыми ухаживают врачи. Эпидемиологи утверждают, что все больные употребляли некипяченую водопроводную воду до госпитализации, что говорит о возможном заражении всей местной системы подачи воды.Основными симптомами среди пациентов были тошнота, рвота, боли в животе и повышенная температура тела. На данный момент властями были организованы инфекционный штаб и мероприятия по противодействию эпидемии. Они включали в себя подворные обходы и эпидрасследование. Для этого задания также сформировали 16 врачебно-фельдшерских команд для осмотра всех слоев населения и оказания неотложной помощи. В то же время, подачу воды на гидронасосной станции временно прекратили.