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В Дагестане 75 человек отравились питьевой водой

Эпидемиологи сообщают о возросшем количестве человек, которые отравились питьевой водой в Дагестане. 75 пациентов были госпитализированы с кишечной инфекцией в городе Кизляре.

По информации пресс-службы республики Дагестан, среди горожан было большое количество детей. Всего в инфекционном отделении Центральной городской больницы находится около 40 малышей, за которыми ухаживают врачи. Эпидемиологи утверждают, что все больные употребляли некипяченую водопроводную воду до госпитализации, что говорит о возможном заражении всей местной системы подачи воды.

Основными симптомами среди пациентов были тошнота, рвота, боли в животе и повышенная температура тела. На данный момент властями были организованы инфекционный штаб и мероприятия по противодействию эпидемии. Они включали в себя подворные обходы и эпидрасследование. Для этого задания также сформировали 16 врачебно-фельдшерских команд для осмотра всех слоев населения и оказания неотложной помощи. В то же время, подачу воды на гидронасосной станции временно прекратили.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:42

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