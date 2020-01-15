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После 40 лет люди чувствуют себя несчастнее

Ученые установили, что в возрасте старше 40 лет люди начинают чувствовать себя более несчастными. В то же время, в 60 лет человек снова чувствует себя таким же радостным, как в юности.
После 40 лет люди чувствуют себя несчастнее

Специалисты Дармутского колледжа в США рассказали, что так называемая «кривая настроения» имеет форму буквы U. В возрасте до 40 лет человек редко имеет проблемы с депрессией. Позднее наступает эра безразличия, когда индивид может не замечать даже реальные стрессовые ситуации, просто игнорируя их. В 40 лет эмоциональное состояние человека постепенно падает, ввиду чего он становится более раздражительным.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие более чем 2 тысячи человек из нескольких европейских стран и США. В итоге оказалось, что теория о «кривой настроения» действительно имеет место быть. Более 90 процентов в респондентов в возрасте старше 40 лет сообщили о повышенных эмоциональных нагрузках и частой апатии.

Специалисты отметили, что «кривая настроения» может меняться в зависимости от страны. На возрасте, в котором человек становится менее счастливым, сказываются его здоровье и благосостояние. Чаще всего от недостатка финансов страдают мужчины. Женщины же с годами начинают обращать все больше внимания на здоровье.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:45

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