После 40 лет люди чувствуют себя несчастнее





Специалисты Дармутского колледжа в США рассказали, что так называемая «кривая настроения» имеет форму буквы U. В возрасте до 40 лет человек редко имеет проблемы с депрессией. Позднее наступает эра безразличия, когда индивид может не замечать даже реальные стрессовые ситуации, просто игнорируя их. В 40 лет эмоциональное состояние человека постепенно падает, ввиду чего он становится более раздражительным.Ученые провели исследование, в котором приняли участие более чем 2 тысячи человек из нескольких европейских стран и США. В итоге оказалось, что теория о «кривой настроения» действительно имеет место быть. Более 90 процентов в респондентов в возрасте старше 40 лет сообщили о повышенных эмоциональных нагрузках и частой апатии.Специалисты отметили, что «кривая настроения» может меняться в зависимости от страны. На возрасте, в котором человек становится менее счастливым, сказываются его здоровье и благосостояние. Чаще всего от недостатка финансов страдают мужчины. Женщины же с годами начинают обращать все больше внимания на здоровье.