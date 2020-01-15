Питавшаяся одними чипсами и крекерами британка умерла от недоедания





Мать двоих детей из британского графства Хэмпшир умерла в возрасте 32 лет из-за отказа внутренних органов, а причинами стали недоедание и расстройство пищевого поведения. По сообщению близких, покойная еще с детства питалась газированными напитками и снеками, иногда употребляя куриные наггетсы. Несмотря на просьбы родственников, британка категорически отказывалась включить овощи в свой рацион. Стоит отметить, что причиной подобной ситуации были изменения в психике, которые не позволяли умершей поменять диету даже во время беременности.В то же время, своих детей 32-летняя мать кормила здоровой пищей, в соответствии с медицинскими рекомендациями. В скором времени друзья заметили у неё депрессивные признаки и отсутствие аппетита. 3 января женщину госпитализировали, поскольку она была несколько дней прикованной к кровати от бессилия. Советы врачей не переубедили британку изменить свои пищевые привычки, поэтому до последних дней она отказывалась от еды и даже внутривенного питания. Причиной смерти стало истощение на фоне проблем с сердцем и другими органами.