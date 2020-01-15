Российская модель Екатерина Сафарова втайне встречается с футболистом Неймаром





Екатерина Сафарова познакомилась с Неймаром на одном из реалити-шоу в Испании. По предварительным данным, именно там у 21-летней российской модели и 24-летнего бразильского футболиста начались отношения. С тех пор Екатерина Сафарова посещала каждую игру с участием Неймара. Также молодую особу часто замечали на вечеринках у футболиста. На дне рождения бразильца в Париже россиянка было желанной гостьей.Екатерина Сафарова и Неймар официально не заявляли о своих отношениях. При этом близкие люди модели и спортсмена начали догадываться, что у знаменитостей тайный роман. Один из друзей футболиста отметил, что сами возлюбленные говорят о том, что между ними только дружеские отношения. Также источник сообщил, что часто видел в популярных клубах Екатерину Сафарову в компании нападающего сборной Бразилии.