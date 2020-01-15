Состояние микрофлоры может указывать на развитие рака толстой кишки





Медики уверяют, что определить рак в толстой кишке очень сложно. Заболевание не сопровождается острыми болевыми ощущениями и видимыми симптомами. Даже причины начала болезненного процесса сложно предугадать. В большинстве случаев онкология возникает из-за наследственности или ведения плохого образа жизни, но на данное заболевание эти факторы не распространяются. Для выявления рака и диагностирования его на ранних этапах специалисты разрабатывают анализ крови, который будет определять данный вид рака по дисбалансу кишечных обитателей. Научные исследования, проведенные на грызунах, показали, что изменения в кишечном микробиоме напрямую связаны с образованием патологии в толстой кишке.Данное открытие дало толчок для новых исследований, в которых примут участие крупные по численности группы пациентов. В случае успеха анализ поможет выявить заболевание на ранних стадиях и даст возможность ускорить наступление ремиссии.