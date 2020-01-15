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Состояние микрофлоры может указывать на развитие рака толстой кишки

Ученые выяснили, что указывать на развитие рака толстой кишки может состояние микрофлоры. Они намерены разработать анализ крови, который позволит предотвращать онкологическое заболевание на ранних стадиях.

Медики уверяют, что определить рак в толстой кишке очень сложно. Заболевание не сопровождается острыми болевыми ощущениями и видимыми симптомами. Даже причины начала болезненного процесса сложно предугадать. В большинстве случаев онкология возникает из-за наследственности или ведения плохого образа жизни, но на данное заболевание эти факторы не распространяются. Для выявления рака и диагностирования его на ранних этапах специалисты разрабатывают анализ крови, который будет определять данный вид рака по дисбалансу кишечных обитателей. Научные исследования, проведенные на грызунах, показали, что изменения в кишечном микробиоме напрямую связаны с образованием патологии в толстой кишке.

Данное открытие дало толчок для новых исследований, в которых примут участие крупные по численности группы пациентов. В случае успеха анализ поможет выявить заболевание на ранних стадиях и даст возможность ускорить наступление ремиссии.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:05

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