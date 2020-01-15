Медики: Люди со второй группой крови более подвержены пищевым отравлениям
Медики установили, что люди со второй группой крови более подвержены пищевым отравлениям. Это связано со способом проникновения белка внутрь клеток кишечника.
Ученые давно исследуют влияние групп крови на здоровье и характер человека. Специалисты заметили, что люди с разными типами антигенов на поверхности эритроцитов отличаются по темпераменту и предрасположенностью к различным заболеваниям. Эту особенность использовали в японской армии при формировании боевых групп во время Второй мировой войны. Некоторые работодатели в современном мире строят штат, опираясь на данную систему.
Вторая группа крови является одной из самых распространенный на Земле. Обладатели такого типа антигенов на поверхности эритроцитов составляют 40% от всего населения. Чаще всего такие люди жизнерадостны и хорошо сфокусированы на целях. Последние исследования показали, что возбудители инфекций лучше присоединяются к стенкам кишечника, если группа крови вторая. Данное заболевание чревато серьезными осложнениями и даже летальным исходом. Специалисты рекомендуют с особой осторожностью употреблять пищу в незнакомых местах и соблюдать правила гигиены.
Ученые давно исследуют влияние групп крови на здоровье и характер человека. Специалисты заметили, что люди с разными типами антигенов на поверхности эритроцитов отличаются по темпераменту и предрасположенностью к различным заболеваниям. Эту особенность использовали в японской армии при формировании боевых групп во время Второй мировой войны. Некоторые работодатели в современном мире строят штат, опираясь на данную систему.
Вторая группа крови является одной из самых распространенный на Земле. Обладатели такого типа антигенов на поверхности эритроцитов составляют 40% от всего населения. Чаще всего такие люди жизнерадостны и хорошо сфокусированы на целях. Последние исследования показали, что возбудители инфекций лучше присоединяются к стенкам кишечника, если группа крови вторая. Данное заболевание чревато серьезными осложнениями и даже летальным исходом. Специалисты рекомендуют с особой осторожностью употреблять пищу в незнакомых местах и соблюдать правила гигиены.