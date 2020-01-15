Медики: Люди со второй группой крови более подвержены пищевым отравлениям





Ученые давно исследуют влияние групп крови на здоровье и характер человека. Специалисты заметили, что люди с разными типами антигенов на поверхности эритроцитов отличаются по темпераменту и предрасположенностью к различным заболеваниям. Эту особенность использовали в японской армии при формировании боевых групп во время Второй мировой войны. Некоторые работодатели в современном мире строят штат, опираясь на данную систему.Вторая группа крови является одной из самых распространенный на Земле. Обладатели такого типа антигенов на поверхности эритроцитов составляют 40% от всего населения. Чаще всего такие люди жизнерадостны и хорошо сфокусированы на целях. Последние исследования показали, что возбудители инфекций лучше присоединяются к стенкам кишечника, если группа крови вторая. Данное заболевание чревато серьезными осложнениями и даже летальным исходом. Специалисты рекомендуют с особой осторожностью употреблять пищу в незнакомых местах и соблюдать правила гигиены.