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Xiaomi Mi 10 впервые показали на живых фотографиях

В нынешнем году китайская компания Xiaomi отмечает 20-летие со дня своего основания. В честь этого юбилея производитель собирается выпустить долгожданный смартфон Xiaomi Mi 10.
Xiaomi Mi 10 впервые показали на живых фотографиях

Разговоры о грядущей новинке от Xiaomi хотят уже давно, но лишь недавно в Сети появились первые живые фотографии устройства, на которых модель показана с обеих сторон. Как выяснилось, Xiaomi Mi 10 оснащен изогнутым по бокам дисплеем с врезанной в него фронтальной камерой, отверстие под которую расположилось в верхнем левом углу. Основной блок камер включает в себя сразу четыре модуля, расположенных вертикально, здесь же находится и светодиодная вспышка. Также сообщается, что новинка работает под управлением фирменной оболочки MIUI 11.0.2, в основе которой лежит актуальная мобильная ОС Android 10.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 10 будет оснащен топовой однокристальной SoC Snapdragon 865, а разрешение главного модуля его основной камеры получит максимально возможное в 108 Мп. Официальный релиз устройства ожидается уже в следующем месяце.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:21

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