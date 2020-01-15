Причиной глухоты Бетховена могло стать отравление свинцом





Исследования берут свое начало еще с 2005 года, в то время когда ученые провели анализ останков Бетховена и обнаружили в них повышенное содержание свинца. В 2018 году итальянские врачи столкнулись с похожими симптомами у пациентки уже в современной практике. В ее анализе мочи и крови было выявлено недопустимое количество вещества, которое попало в организм из старой сковороды со стёршимся керамическим слоем. Опираясь на эти данные, специалисты выдвинули данную теорию. Более того, как писал научный журнал Laryngoscope, Бетховен мог получать свинец не только из посуды, но и из вина, которое на то время содержало повышенную дозу тяжелого метала.Специалисты напоминают, что в современном мире стоит опасаться изделий, не отвечающим экологическим стандартам. В первую очередь они относят сюда новогодние украшения и товары, приобретённые в интернет-магазинах, где вышеуказанный металл превышает допустимые нормы на 13%.