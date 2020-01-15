Сергей Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара





, - цитирует слова Лаврова пресс-центр МИД России. Как утверждает министр, одним из важнейших направлений в этой работе стало расширение расчетов с другими странами с использованием национальных валют. В связи с этим Сергей Лавров также напомнил, что во второй половине минувшего года были заключены двусторонние соглашения о подобных расчетах с Анкарой и Пекином. Кроме всего прочего, в рамках организации БРИКС удалось достичь договоренностей о взаимном открытии регуляторами стран-членов соответствующих корр-счетов., - подчеркнул глава российского дипломатии.