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Сергей Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Российские власти продолжают проводить поэтапную дедолларизацию национальной экономики страны на фоне постоянного ужесточения санкций со стороны США. С таким заявлением выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Сергей Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

«На фоне ужесточающегося санкционного давления Вашингтона и постоянного роста агрессии финансовых инструментов, которые задействует американская администрация, Россия продолжает движение в направлении поэтапного отказа экономики от доллара США», - цитирует слова Лаврова пресс-центр МИД России. Как утверждает министр, одним из важнейших направлений в этой работе стало расширение расчетов с другими странами с использованием национальных валют. В связи с этим Сергей Лавров также напомнил, что во второй половине минувшего года были заключены двусторонние соглашения о подобных расчетах с Анкарой и Пекином. Кроме всего прочего, в рамках организации БРИКС удалось достичь договоренностей о взаимном открытии регуляторами стран-членов соответствующих корр-счетов.

«Уход от доллара при проведении взаимных расчетов мы рассматриваем как объективную реакцию на непредсказуемую внешнеэкономическую политику Вашингтона, а также на попытки американской администрации откровенно злоупотреблять статусом доллара», - подчеркнул глава российского дипломатии.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:21

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