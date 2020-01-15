Ученые: "Пестициды негативно влияют на уровень IQ"
Американские исследователи обнаружили негативное влияние пестицидов на умственные способности человека. Оказалось, что химические средства снижают уровень IQ.
Исследователи из Школы медицины Гроссмана при Нью-Йоркском университете изучили долгосрочные неврологические и экономические последствия от воздействия пестицидов. Об этом сообщает российское издание "Слово и Дело". В частности, им удалось проанализировать уровни фосфорорганических соединений, свинца и метилртути, обнаруженных в образцах крови женщин детородного возраста и детей 5 лет в США. Данные были получены от национальных организаций здравоохранения в период с 2001 по 2016 год. Основным принципом воздействия является накопление вредных субстанций в детском организме, которые нарушают работу мозга, почек и щитовидной железы.
В целом, потери IQ от воздействия токсичных химических веществ снизились с 27 миллионов пунктов во всех слоях населения в 2001 году до 9 миллионов в 2015 году. Хотя это положительный сдвиг, авторы исследования отмечают, что доля когнитивных потерь увеличилась с 67% до 81% в течение того же периода наблюдений. Почти 2,2 миллиона детей по всей стране были диагностированы с той или иной формой умственной отсталости, связанной с химическими веществами. По словам ученых, это подчеркивает необходимость ужесточения правил использования пестицидов на правительственном уровне.
Исследователи из Школы медицины Гроссмана при Нью-Йоркском университете изучили долгосрочные неврологические и экономические последствия от воздействия пестицидов. Об этом сообщает российское издание "Слово и Дело". В частности, им удалось проанализировать уровни фосфорорганических соединений, свинца и метилртути, обнаруженных в образцах крови женщин детородного возраста и детей 5 лет в США. Данные были получены от национальных организаций здравоохранения в период с 2001 по 2016 год. Основным принципом воздействия является накопление вредных субстанций в детском организме, которые нарушают работу мозга, почек и щитовидной железы.
В целом, потери IQ от воздействия токсичных химических веществ снизились с 27 миллионов пунктов во всех слоях населения в 2001 году до 9 миллионов в 2015 году. Хотя это положительный сдвиг, авторы исследования отмечают, что доля когнитивных потерь увеличилась с 67% до 81% в течение того же периода наблюдений. Почти 2,2 миллиона детей по всей стране были диагностированы с той или иной формой умственной отсталости, связанной с химическими веществами. По словам ученых, это подчеркивает необходимость ужесточения правил использования пестицидов на правительственном уровне.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:16