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Врачи назвали виды одежды, опасные для мужского здоровья

Новые веяния моды среди сильного пола не всегда оказывают позитивное влияние на их здоровье. Врачи назвали виды одежды, опасные для мужского организма.
Врачи назвали виды одежды, опасные для мужского здоровья

Многие из них могут нести в себе скрытый вред для человеческого организма, однако некоторые виды особенно опасны для мужского здоровья. К таковым медики относят любые предметы гардероба, которые негативно влияют на вены, внутренние органы, сердечно-сосудистую систему, поднимают давление или провоцируют аллергию. В первую очередь, сильному полу следует отказаться от ношения шапок, не подходящих по размеру. Сдавливающий головной убор вызывает головную боль и чесотку, при этом нарушая кровообращение в головном мозге. Подобными последствиями также обладают слишком тугие воротники, которые ко всему прочему затрудняют дыхание.

Другим нежелательным веянием моды можно назвать узкие и обтягивающие джинсы. Они не только препятствуют поступлению кислорода в половые органы, но и способствуют изжоге, вздутию живота и болям. Кроме того, отечность и варикоз становятся частыми спутниками любителей тесных штанов. По этой же причине необходимо носить свободный ремень, не допуская слишком большого давления. Кроме того, в психологическом смысле нежелательны одежды темных и нейтральных тонов, которые чреваты возникновением депрессии в любой сезон. Врачи также рекомендуют выбирать удобную обувь, поскольку тесные туфли являются основной причиной деформации стоп, позвоночника и различных болезней суставов. Наконец, вместо одежды из синтетических материалов нужно отдавать предпочтение натуральным аналогам.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:55

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