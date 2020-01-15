Врачи назвали виды одежды, опасные для мужского здоровья





Многие из них могут нести в себе скрытый вред для человеческого организма, однако некоторые виды особенно опасны для мужского здоровья. К таковым медики относят любые предметы гардероба, которые негативно влияют на вены, внутренние органы, сердечно-сосудистую систему, поднимают давление или провоцируют аллергию. В первую очередь, сильному полу следует отказаться от ношения шапок, не подходящих по размеру. Сдавливающий головной убор вызывает головную боль и чесотку, при этом нарушая кровообращение в головном мозге. Подобными последствиями также обладают слишком тугие воротники, которые ко всему прочему затрудняют дыхание.Другим нежелательным веянием моды можно назвать узкие и обтягивающие джинсы. Они не только препятствуют поступлению кислорода в половые органы, но и способствуют изжоге, вздутию живота и болям. Кроме того, отечность и варикоз становятся частыми спутниками любителей тесных штанов. По этой же причине необходимо носить свободный ремень, не допуская слишком большого давления. Кроме того, в психологическом смысле нежелательны одежды темных и нейтральных тонов, которые чреваты возникновением депрессии в любой сезон. Врачи также рекомендуют выбирать удобную обувь, поскольку тесные туфли являются основной причиной деформации стоп, позвоночника и различных болезней суставов. Наконец, вместо одежды из синтетических материалов нужно отдавать предпочтение натуральным аналогам.