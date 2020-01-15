Дешевле, больше, эффективней: Ученые оптимизировали процесс получения перекиси водорода





Перекись водорода – довольно важное для огромного количества областей промышленности соединение. Его используют в качестве реагента при синтезе многих химических веществ, активно применяют при очистке разнообразных поверхностей и компонентов электроники. Однако во все времена специалисты сталкивались с некоторыми сложностями при производстве этого вещества. Так, сейчас для получения перекиси водорода используется устаревший антрахиноновый процесс, который был изобретен еще в далеких 30-х годах прошлого столетия и заключается в окислении алкилантрагидрохинонов с помощью кислорода. Этот процесс включает в себя стадию, во время которой гидрирование производится с применением катализаторов из палладия – очень дорогого элемента, который, к тому же, подвержен отравлению. Более того, палладий позволяет получать относительно не большое количество Н2О2.Ученым из Университета Сеула удалось решить эту проблему. Они создали электрический катализатор, который сочетает в себе атомы кобальта с легированным графеном. Уникальная структура нового материала помогла им добиться таких химических свойств катализатора, при которых он самостоятельно контролирует процесс производства Н2О2. Кроме того, на практике оказалось, что новый метод позволяет производить в 8 раз больше перекиси водорода, чем при использовании значительно более дорогих палладиевых катализаторов.