Звезду «Дом-2» Андрея Шабарина заподозрили в желании избить маленькую Василису Дмитренко





Страсти среди участников телевизионного проекта «Дом-2» продолжаются. На этот раз не совсем удачная попытка Никиты Барышева поселиться в комнате Ольги Рапунцель, а также ее супруга Дмитрия Дмитренко закончилась очередным конфликтом с Андреем Шабариным. Папа Василисы упрекнул своего коллегу по телестройке в том, что он не искренний. Помимо этого, Дмитрий отметил, что и поддержка Андрея Шабарина и его жены Розалии Райсон, когда проходил конкурс «Человек года», была, скорее всего, не искренней. Дмитренко уверен, что Шабарин смотрит с завистью на их семью.Но на этом претензии не закончились, оказалось, что Дмитрий Дмитренко уверен, что разозленный Андрей Шабарин в порыве злости может даже ударить его дочь или например толкнуть. Стоит отметить, что ранее Розалия Райсон заявляла, что уже настолько устала от постоянного конфликта с семьей Дмитренко, что уже готова даже покинуть периметр телестройки.