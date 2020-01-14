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Звезду «Дом-2» Андрея Шабарина заподозрили в желании избить маленькую Василису Дмитренко

Участника шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Андрея Шабарина заподозрили в том, что в порыве гнева он может ударить маленькую Василису Дмитренко. Об этом заявил папа девочки Дмитрий Дмитренко.

Звезду «Дом-2» Андрея Шабарина заподозрили в желании избить маленькую Василису Дмитренко

Страсти среди участников телевизионного проекта «Дом-2» продолжаются. На этот раз не совсем удачная попытка Никиты Барышева поселиться в комнате Ольги Рапунцель, а также ее супруга Дмитрия Дмитренко закончилась очередным конфликтом с Андреем Шабариным. Папа Василисы упрекнул своего коллегу по телестройке в том, что он не искренний. Помимо этого, Дмитрий отметил, что и поддержка Андрея Шабарина и его жены Розалии Райсон, когда проходил конкурс «Человек года», была, скорее всего, не искренней. Дмитренко уверен, что Шабарин смотрит с завистью на их семью.


Но на этом претензии не закончились, оказалось, что Дмитрий Дмитренко уверен, что разозленный Андрей Шабарин в порыве злости может даже ударить его дочь или например толкнуть. Стоит отметить, что ранее Розалия Райсон заявляла, что уже настолько устала от постоянного конфликта с семьей Дмитренко, что уже готова даже покинуть периметр телестройки.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:52

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