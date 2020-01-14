Ведущий «Дом-2» Влад Кадони отказался заключать пари с Валерием Блюменкранцем
В новом эфире программы «Бородина против Бузовой» говорили о поведении участника «Дом-2» Валерия Блюменкранца. В итоге Владислав Кадони не захотел заключать пари с молодым человеком о том, что он исправится.
Валерию Блюменканцу напомнили, что был период на телестройке, когда у него с легкостью получалось очаровывать представительниц прекрасного пола и строить с ними отношения. Сейчас его популярность уже, судя по-всему, позади. Ко всему подводит парня и его поведение, так как он довольно часто злоупотребляет горячительными напитками.
В итоге Валерий решил поспорить на деньги хоть с кем-то, что сможет все изменить. Но вот Владислав Кадони напрочь отказался участвовать в этой затее. Большинство телезрителей подчеркнули, что ведущий, скорее всего, просто не видит в этом смысла, ведь для каждого нового эфира необходимы темы, и пока он себя так ведет, они есть.
Помимо этого, Валерий Блюменкранц ведет себя активно и за периметром шоу, возможно, подыскивая себе новую партнершу для жизни именно там.
Валерию Блюменканцу напомнили, что был период на телестройке, когда у него с легкостью получалось очаровывать представительниц прекрасного пола и строить с ними отношения. Сейчас его популярность уже, судя по-всему, позади. Ко всему подводит парня и его поведение, так как он довольно часто злоупотребляет горячительными напитками.
В итоге Валерий решил поспорить на деньги хоть с кем-то, что сможет все изменить. Но вот Владислав Кадони напрочь отказался участвовать в этой затее. Большинство телезрителей подчеркнули, что ведущий, скорее всего, просто не видит в этом смысла, ведь для каждого нового эфира необходимы темы, и пока он себя так ведет, они есть.
Помимо этого, Валерий Блюменкранц ведет себя активно и за периметром шоу, возможно, подыскивая себе новую партнершу для жизни именно там.