Ведущий «Дом-2» Влад Кадони отказался заключать пари с Валерием Блюменкранцем





Валерию Блюменканцу напомнили, что был период на телестройке, когда у него с легкостью получалось очаровывать представительниц прекрасного пола и строить с ними отношения. Сейчас его популярность уже, судя по-всему, позади. Ко всему подводит парня и его поведение, так как он довольно часто злоупотребляет горячительными напитками.В итоге Валерий решил поспорить на деньги хоть с кем-то, что сможет все изменить. Но вот Владислав Кадони напрочь отказался участвовать в этой затее. Большинство телезрителей подчеркнули, что ведущий, скорее всего, просто не видит в этом смысла, ведь для каждого нового эфира необходимы темы, и пока он себя так ведет, они есть.Помимо этого, Валерий Блюменкранц ведет себя активно и за периметром шоу, возможно, подыскивая себе новую партнершу для жизни именно там.