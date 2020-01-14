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Новый рекорд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой: Одно фото с Давидом Манукяном набрало свыше 1,5 млн лайков

Большинство фанатов известной телеведущей Ольги Бузовой не скрывают, что рады за то, что она счастлива в личной жизни. Она даже успела установить новый рекорд, так ее совместная фотография с блогером Давидом Манукяном собрала 1,5 миллионов лайков.

Новый рекорд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой: Одно фото с Давидом Манукяном набрало свыше 1,5 млн лайков

Ольга Бузова ведет активный образ жизни. У нее постоянные выступления, запись эфиров, собственные блоги и даже бизнес. Популярная певица входит в список самых успешных звезд российской эстрады, и только за прошлый год она заработала около 4,4 миллионов долларов.

А вот в личной жизни Ольге Бузовой не везло достаточно долго. И вот после появления в ее жизни Давида Манукяна в основном многие публикации посвящены именно ему.


Поклонники поддержали свою любимицу, они отметили, что их совместные снимки им пришлись по душе. Особенно им понравился первый пост, который был оставлен в Новый год, именно с его помощью Ольга Бузова сообщила о своих отношениях с Давидом Манукяном. Всего за несколько недель под этой публикацией пользователи поставили лайки более 1,5 миллионов раз. Цифра уже стала рекордной даже для Ольги Бузовой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:02

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