Новый рекорд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой: Одно фото с Давидом Манукяном набрало свыше 1,5 млн лайков





Ольга Бузова ведет активный образ жизни. У нее постоянные выступления, запись эфиров, собственные блоги и даже бизнес. Популярная певица входит в список самых успешных звезд российской эстрады, и только за прошлый год она заработала около 4,4 миллионов долларов.А вот в личной жизни Ольге Бузовой не везло достаточно долго. И вот после появления в ее жизни Давида Манукяна в основном многие публикации посвящены именно ему.Поклонники поддержали свою любимицу, они отметили, что их совместные снимки им пришлись по душе. Особенно им понравился первый пост, который был оставлен в Новый год, именно с его помощью Ольга Бузова сообщила о своих отношениях с Давидом Манукяном. Всего за несколько недель под этой публикацией пользователи поставили лайки более 1,5 миллионов раз. Цифра уже стала рекордной даже для Ольги Бузовой.