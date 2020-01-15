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Британские климатологи предрекли участь страдающей от пожаров Австралии всему миру

По мнению британских климатологов, связь австралийских пожаров и глобального потепления бесспорна. Если не предпринимать срочных мер, то повышение температуры может стать причиной возникновения пожаров по всему земному шару.
Британские климатологи предрекли участь страдающей от пожаров Австралии всему миру

Профессор Ричард Беттс из Эксетерского университета считает, что пожары в Австралии являются своего рода предупреждением для всего человечества. По результатам его анализа определённого количества работ, посвящённых вопросу климата, частота возникновения пожаров связана с повышением средней температуры. С середины ХIХ века средняя температура возросла на 1 градус. Парниковые газы повлияли на изменение климата уже в начале ХХ века: уже тогда увеличился риск засухи в глобальном масштабе.

На сегодняшний день можно наблюдать достаточно много явлений, связанных с изменением климата. К ним относятся, например, таяние ледников и изменение периода цветения растений. К концу века, по прогнозам учёных, температура вырастет ещё на 2 градуса, и это при условии уменьшения выбросов в атмосферу углекислого газа. Проанализировав 57 научных исследований, учёные обнаружили связь между климатическими изменениями и частотой и интенсивностью возникновения пожаров. Им предшествуют такие условия, как высокая температура наряду с низкой влажностью, недостаточное количество осадков и сильные ветра.

Пожары могли начаться и без воздействия человека на климат, но антропогенный фактор стал основной причиной их возникновения, уверен Беттс.

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Наука
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 04:30

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