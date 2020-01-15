Британские климатологи предрекли участь страдающей от пожаров Австралии всему миру





Профессор Ричард Беттс из Эксетерского университета считает, что пожары в Австралии являются своего рода предупреждением для всего человечества. По результатам его анализа определённого количества работ, посвящённых вопросу климата, частота возникновения пожаров связана с повышением средней температуры. С середины ХIХ века средняя температура возросла на 1 градус. Парниковые газы повлияли на изменение климата уже в начале ХХ века: уже тогда увеличился риск засухи в глобальном масштабе.На сегодняшний день можно наблюдать достаточно много явлений, связанных с изменением климата. К ним относятся, например, таяние ледников и изменение периода цветения растений. К концу века, по прогнозам учёных, температура вырастет ещё на 2 градуса, и это при условии уменьшения выбросов в атмосферу углекислого газа. Проанализировав 57 научных исследований, учёные обнаружили связь между климатическими изменениями и частотой и интенсивностью возникновения пожаров. Им предшествуют такие условия, как высокая температура наряду с низкой влажностью, недостаточное количество осадков и сильные ветра.Пожары могли начаться и без воздействия человека на климат, но антропогенный фактор стал основной причиной их возникновения, уверен Беттс.