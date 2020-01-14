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Исследование: Американцы доверяют Google и Amazon больше, чем Тому Хэнксу

В США проводили исследование уровня доверия людей к различным торговым маркам, а также профессиям и известным людям. По его результатам было установлено, что компании Google и Amazon пользуются большим доверием американцев, нежели «самый надежный мужчина» Том Хэнкс.
Исследование: Американцы доверяют Google и Amazon больше, чем Тому Хэнксу

Специалисты компании Morning Consult провели опрос более 16,5 тысяч человек. Каждому из них предложили оценить степень доверия к разным брендам, которых было свыше двух тысяч. Участникам опроса необходимо было отдать предпочтение торговым маркам, предприятиям, а также политикам, актерам и представителям многих других профессий. Проанализировав ответы участников эксперимента, специалисты установили, что 50% респондентов полагают, что следует доверять своим лечащим докторам. На втором месте в рейтинге надежности профессий, по мнению американцев, оказались военные. 39% опрошенных доверяют Amazon, а 38 % - Google. Кроме того, жители США верят предупреждениям о стихийных бедствиях и учителям.

Популярный актер Том Хэнкс, который является владельцем звания «самый надёжный мужчина Америки», обладает доверием 34% участников опроса, и занял в рейтинге седьмую позицию. Актер все же сумел опередить по уровню доверия американскую полицию, а также знаменитую телеведущую Опру Уинфри. Президенту США Дональду Трампу, по версии специалистов, доверяют 20% респондентов. По данным экспертов, американские СМИ пользуются доверием 8% жителей США.

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Добавил: Романова Виктория Вчера, 23:30

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