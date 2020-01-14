Названы 6 особенно полезных для здоровья свойств моркови





Во-первых, морковь улучшает зрение, так как содержит в себе большое количество каротина, преобразовывающегося в человеческом организме в витамин A, который положительным образом влияет на состояние глаз. Также данный корнеплод богат антиоксидантами лютеин и зеаксантин, защищающими хрусталик и сетчатку. Во-вторых, морковь укрепляет иммунную систему человека – за счёт того, что содержит в себе витамин С. В-третьих, данный овощ способствует уравновешиванию уровня сахара в крови - благодаря растворимой клетчатке, а потому также улучшается работа пищеварительной системы. Но для достижения этого положительного эффекта морковь следует употреблять в пищу в сыром виде.Четвёртое из названных медиками полезных для здоровья человека свойств моркови – помощь в контролировании массы тела. Поскольку продукт состоит из воды на 88 %, а также содержит в себе волокна, то при попадании в желудок повышается его наполненность, что, в свою очередь, способствует быстрому и продолжительному насыщению и снижению тяги к сладкому. Кроме того, растворимая клетчатка в данном овоще помогает избавиться от брюшного жира.В-пятых, благодаря употреблению в пищу моркови снижается риск развития рака, так как продукт богат антиоксидантами. В-шестых, попадая в организм человека, овощ способствует нормализации артериального давления – за счёт содержания калия.