Sony открыла игрокам доступ к личной статистике PlayStation





И если прежде рядовые игроки не могли посмотреть, сколько именно времени они тратят на те или иные игры, то теперь Sony открыла им такую возможность в качестве, пусть и немного запоздалого, но все же приятного новогоднего подарка. Теперь пользователям достаточно перейти по специальной ссылке со своей личной записи в PlayStation Network, чтобы получить подробную информацию об активности за весь 2019 год. В числе отображаемых в статистике данных называется общее количество игр, потраченное на них количество дней и часов. Кроме того, подписчикам сервиса PlayStation Plus компания теперь также отображает сумму сэкономленных на покупках средств и общее количество игр, которые добавлены в их акаунты.Более того, в качестве бонуса для любителей игр Sony дарит им динамические темы и оригинальный аватар, который зависит от предпочитаемого жанра игр. Данная возможность, как сообщают в компании, будет доступна игрокам не на постоянной основе, а только до 14 февраля 2020 года.