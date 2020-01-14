Искусственный интеллект заменит синоптиков





Google находится в процессе разработки технологии, которая, по словам специалистов компании, позволит получать точный прогноз погоды на 6 часов раньше, чем может себе позволить современная метеорология. В рядовом случае процесс создания прогноза погоды занимает часы, так как учитываются многие параметры. По оценкам Google, данная программа будет особенно уместна в современном мире, поскольку погода меняется очень часто и всё меньше соответствует сезону. И краткосрочный прогноз, считают в компании, будет единственной возможностью точно узнать, чего ожидать от природы каждый день.Именно скорость этой программы является её наибольшим преимуществом. Исследователи проводили сравнительный анализ модели с традиционными методами прогнозирования - оптическим, учитывающим движение облаков, и имитационным, который строит подробные метеорологические модели. За счёт вычислительной интенсивности обоих методов они экономически менее выгодны, так как для работы требуется очень дорогостоящая техника.По словам Джейсона Хики, программиста из компании-разработчика программы, в течение суток можно получить только 3-4 стандартных прогноза, так как на создание одного уходит около 6 часов. Метод же, предлагаемый компанией Google, основывается на элементарных радиолокационных данных, поэтому процесс получения результата о погоде укладывается в несколько минут.