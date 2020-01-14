Принцу Гарри и Меган Маркл напомнили о судьбе принцессы Дианы





Эксперты напоминают, что после расставания с супругом Диана утратила королевские титулы и не должна была соблюдать все требования королевского этикета. Однако СМИ продолжали их использовать при упоминании о ней, а также информировали общественность о каждом ее визите. Кроме того, журналисты пристально следили за поведением принцессы Уэльской. Также королевская семья была потрясена презентацией принцессой Дианой своей автобиографии, за которую она получила 50 тысяч фунтов стерлингов. Королевская семья опасается воссоздания такой ситуации. Королева Великобритании Елизавета II приняла выбор принца Гарри и Меган Маркл об отказе от королевских полномочий. Супруги не будут иметь права представлять семью на официальных мероприятиях, но в то же время оставят за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.Королева предпочитает, чтобы они передумали, поэтому дала им право воспользоваться переходным периодом, в течение которого супруги будут иметь возможность проживания в Великобритании и Канаде.